Национальный банк предупреждает об очередной мошеннической схеме

В социальных сетях и мессенджерах распространяются объявления о помощи в получении льготного кредита. Для убедительности мошенники используют поддельные документы с логотипом Национального банка и фейковые отзывы.

Нацбанк призывает граждан быть бдительными: «Не доверяйте подобным сообщениям и ни при каких обстоятельствах не переводите денежные средства незнакомым лицам. Проверяйте информацию только в официальных источниках».

Напоминаем, НБ КР:

не выдает кредиты населению;

не просит перевести деньги;

не направляет удостоверения сотрудников через мессенджеры;

не обслуживает физических лиц.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно заблокируйте банковскую карту и обратитесь в правоохранительные органы.