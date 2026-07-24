В аптеке отказываются продавать льготные лекарства? Жалуйтесь в ФОМС!

В государственном предприятии «Кыргызфармация» прокомментировали публикацию 24.kg, касающуюся реализации льготных лекарственных средств в Канте.

Напомним, жительницу Покровки лечащий врач отправила со льготным рецептом в государственную аптеку «Эл Аман», хотя в Канте пациенты могут обращаться в частные аптеки по выбору.

В ГП напомнили, что с 1 июля 2026 года Министерство здравоохранения реализует пилотный проект по отпуску лекарственных средств по льготным рецептам через государственную аптечную сеть «Эл Аман».

На текущем этапе проект осуществляется исключительно на территории Бишкека и не распространяется на другие регионы Кыргызской Республики, включая Чуйскую область и город Кант.

Пилотный формат внедрения выбран с целью практической апробации новых механизмов лекарственного обеспечения, оценки их эффективности и последующего принятия решений о возможном расширении проекта на другие регионы страны.

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«В городе Кант продолжает действовать прежний порядок отпуска льготных лекарств. Все аптечные организации, заключившие договоры с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС), обязаны обеспечивать отпуск препаратов по льготным рецептам в соответствии с условиями заключенных договоров», — подчеркнули в «Кыргызфармации».

Отказ в отпуске лекарств по мотиву реализации пилотного проекта является необоснованным, поскольку проект на территорию города Кант не распространяется.

В случае отказа в отпуске льготных лекарственных средств гражданам рекомендуется обращаться в ФОМС по телефону горячей линии 113 для принятия соответствующих мер в пределах компетенции фонда.