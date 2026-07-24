Автономия больниц. Как будут оказывать медпомощь в Национальном госпитале

С 20 июля 2026 года Национальный госпиталь начал прием пациентов по новому утвержденному прейскуранту цен в рамках апробационного режима управленческой и финансовой автономии.
Изменения внедряются в соответствии с указом президента КР «О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности государственных организаций здравоохранения КР», постановлением кабинета министров и приказом Министерства здравоохранения.
По данным медучреждения, апробационный режим направлен на совершенствование системы управления государственными организациями здравоохранения, повышение эффективности использования ресурсов и улучшение качества медицинской помощи.
Что важно знать?
Для застрахованных граждан ничего не меняется.
Если вы являетесь застрахованным по линии обязательного медицинского страхования (ОМС) и обращаетесь в Нацгоспиталь по электронному направлению из центра семейной медицины (ЦСМ) или группы семейных врачей (ГСВ) по месту жительства, медицинская помощь будет предоставляться на прежних условиях в рамках Программы государственных гарантий.
Экстренная медицинская помощь по-прежнему предоставляется бесплатно всем пациентам, независимо от наличия полиса ОМС, документов или гражданства, до выведения пациента из критического состояния.
Это правило остается неизменным.
Кто оплачивает медицинские услуги по новому прейскуранту?
Полная стоимость медицинских услуг оплачивается в следующих случаях:
- гражданами Кыргызской Республики, не имеющими полиса ОМС и не относящимися к льготным категориям;
- иностранными гражданами (за исключением оказания экстренной медицинской помощи до стабилизации состояния);
- пациентами, обращающимися к специалистам госпиталя без направления врача первичного звена здравоохранения;
- пациентами, желающими получить медицинскую помощь в палатах повышенной комфортности;
- при получении плановых высокотехнологичных видов медицинской помощи, оказываемых на платной основе в соответствии с утвержденным прейскурантом.
Для чего вводятся изменения?
Апробационный режим позволит оценить эффективность новой модели управления госпиталем, повысить качество медицинской помощи, совершенствовать организацию лечебного процесса и обеспечить более эффективное использование имеющихся ресурсов.
В медучреждении просят пациентов заранее уточнять условия получения плановой медицинской помощи.
Перед обращением рекомендуется проверить:
- наличие электронного направления от врача ЦСМ или ГСВ (при необходимости);
- статус полиса ОМС;
- порядок получения интересующей вас медицинской услуги.
Это позволит воспользоваться предусмотренными законодательством государственными гарантиями и избежать дополнительных расходов.
Ранее сообщалось, что после внедрения автономии для госбольниц в КР платные услуги подорожают.