Автономия больниц. Как будут оказывать медпомощь в Национальном госпитале

С 20 июля 2026 года Национальный госпиталь начал прием пациентов по новому утвержденному прейскуранту цен в рамках апробационного режима управленческой и финансовой автономии.

Изменения внедряются в соответствии с указом президента КР «О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности государственных организаций здравоохранения КР», постановлением кабинета министров и приказом Министерства здравоохранения.

По данным медучреждения, апробационный режим направлен на совершенствование системы управления государственными организациями здравоохранения, повышение эффективности использования ресурсов и улучшение качества медицинской помощи.

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Что важно знать?

Для застрахованных граждан ничего не меняется.

Если вы являетесь застрахованным по линии обязательного медицинского страхования (ОМС) и обращаетесь в Нацгоспиталь по электронному направлению из центра семейной медицины (ЦСМ) или группы семейных врачей (ГСВ) по месту жительства, медицинская помощь будет предоставляться на прежних условиях в рамках Программы государственных гарантий.

Экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно.

Экстренная медицинская помощь по-прежнему предоставляется бесплатно всем пациентам, независимо от наличия полиса ОМС, документов или гражданства, до выведения пациента из критического состояния.

Это правило остается неизменным.