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Общество

Автономия больниц. Как будут оказывать медпомощь в Национальном госпитале

С 20 июля 2026 года Национальный госпиталь начал прием пациентов по новому утвержденному прейскуранту цен в рамках апробационного режима управленческой и финансовой автономии.

Изменения внедряются в соответствии с указом президента КР «О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности государственных организаций здравоохранения КР», постановлением кабинета министров и приказом Министерства здравоохранения.

По данным медучреждения, апробационный режим направлен на совершенствование системы управления государственными организациями здравоохранения, повышение эффективности использования ресурсов и улучшение качества медицинской помощи.

1

Что важно знать?

Для застрахованных граждан ничего не меняется.

Если вы являетесь застрахованным по линии обязательного медицинского страхования (ОМС) и обращаетесь в Нацгоспиталь по электронному направлению из центра семейной медицины (ЦСМ) или группы семейных врачей (ГСВ) по месту жительства, медицинская помощь будет предоставляться на прежних условиях в рамках Программы государственных гарантий.

Экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно.

Экстренная медицинская помощь по-прежнему предоставляется бесплатно всем пациентам, независимо от наличия полиса ОМС, документов или гражданства, до выведения пациента из критического состояния.

Это правило остается неизменным.

2

Кто оплачивает медицинские услуги по новому прейскуранту?

Полная стоимость медицинских услуг оплачивается в следующих случаях:

  • гражданами Кыргызской Республики, не имеющими полиса ОМС и не относящимися к льготным категориям;
  • иностранными гражданами (за исключением оказания экстренной медицинской помощи до стабилизации состояния);
  • пациентами, обращающимися к специалистам госпиталя без направления врача первичного звена здравоохранения;
  • пациентами, желающими получить медицинскую помощь в палатах повышенной комфортности;
  • при получении плановых высокотехнологичных видов медицинской помощи, оказываемых на платной основе в соответствии с утвержденным прейскурантом. 
3

Для чего вводятся изменения?

Апробационный режим позволит оценить эффективность новой модели управления госпиталем, повысить качество медицинской помощи, совершенствовать организацию лечебного процесса и обеспечить более эффективное использование имеющихся ресурсов. 

В медучреждении просят пациентов заранее уточнять условия получения плановой медицинской помощи.

Перед обращением рекомендуется проверить:

  • наличие электронного направления от врача ЦСМ или ГСВ (при необходимости);
  • статус полиса ОМС;
  • порядок получения интересующей вас медицинской услуги.

Это позволит воспользоваться предусмотренными законодательством государственными гарантиями и избежать дополнительных расходов.

Ранее сообщалось, что после внедрения автономии для госбольниц в КР платные услуги подорожают.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382899/
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