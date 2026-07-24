Для больницы в Сокулукском районе покупают три машины скорой помощи

Центр общеврачебной практики Сокулукского района Чуйской области объявил тендер на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи.

По данным портала госзакупок, всего на три единицы спецтранспорта планируется выделить около 15,5 миллиона сомов.

Согласно технической спецификации, машины должны быть новыми, не ранее 2025-2026 года выпуска.

Назначение: для транспортировки, проведения лечебных мероприятий силами врачебной (фельдшерской) бригады, мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

Предусматривается гарантия на автомобиль (шасси): не менее 24 месяцев или не менее 100 тысяч километров робега (в зависимости от того, какое событие наступит ранее). Гарантия на медицинское оборудование — не менее 12 месяцев.

Поставить машины должны в течение 30 рабочих дней после заключения договора.

Предложения поставщиков принимаются до 7 августа.