19:00
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Для больницы в Сокулукском районе покупают три машины скорой помощи

Центр общеврачебной практики Сокулукского района Чуйской области объявил тендер на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи.

По данным портала госзакупок, всего на три единицы спецтранспорта планируется выделить около 15,5 миллиона сомов.

Согласно технической спецификации, машины должны быть новыми, не ранее 2025-2026 года выпуска.

Назначение: для транспортировки, проведения лечебных мероприятий силами врачебной (фельдшерской) бригады, мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

Предусматривается гарантия на автомобиль (шасси): не менее 24 месяцев или не менее 100 тысяч километров робега (в зависимости от того, какое событие наступит ранее). Гарантия на медицинское оборудование — не менее 12 месяцев.

Поставить машины должны в течение 30 рабочих дней после заключения договора.

Предложения поставщиков принимаются до 7 августа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382897/
просмотров: 927
Версия для печати
Материалы по теме
Пока скорая едет: как ИИ помогает пациенту в Бишкеке еще до приезда врачей
Жара в Бишкеке. Сколько вызовов поступает в скорую помощь
Алматы бьет рекорды по вызовам скорой из-за аномальной жары. Бишкек удивил
ДТП с машиной скорой помощи: пострадали водитель и врач
Служба госохраны Кыргызстана намерена пополнить автопарк
Для руководителя Госагентства по развитию туризма купят служебное авто и планшет
Более 18 миллионов сомов потратят на метеорологические приборы
Кыргызстан закупит 150 машин скорой помощи
В селах Чуйской области планируют обновить систему питьевого водоснабжения
Для центра при управделами президента закупят транспорт учебного назначения
Популярные новости
МИД подключился к&nbsp;ситуации со&nbsp;студентами из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Германии МИД подключился к ситуации со студентами из Кыргызстана в Германии
Мальчик из&nbsp;Кыргызстана завершил заезд на&nbsp;скачках вместо упавшего казахстанца Мальчик из Кыргызстана завершил заезд на скачках вместо упавшего казахстанца
24&nbsp;июля: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 24 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Блогер Виктор Васильев, обвиняемый в&nbsp;вербовке на&nbsp;войну, выдворен из&nbsp;Кыргызстана Блогер Виктор Васильев, обвиняемый в вербовке на войну, выдворен из Кыргызстана
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026 Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллио...
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов
16:27
Лишен прав, но продолжал ездить. Кыргызстанца оштрафовали на 70 тысяч сомов