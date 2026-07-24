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Общество

Администрация «Сулайман-Тоо» напомнила о наказании за надписи на камнях горы

Администрация национального историко-археологического музейного комплекса «Сулайман-Тоо» напомнила посетителям о запрете наносить надписи и рисунки на камни исторического памятника.

В учреждении также отметили, что за осквернение охраняемых государством памятников истории, культуры или природных объектов предусмотрена ответственность по законодательству.

Согласно нормам закона, за нанесение надписей, рисунков или повреждение имущества в общественных местах может быть назначен штраф от 20 тысяч до 50 тысяч сомов, ограничение свободы от шести месяцев до одного года либо общественные работы от 40 до 100 часов.

Ежегодно комплекс посещают около 300 тысяч туристов, из них около 7 тысяч — иностранцы.

Сулайман-Тоо является главной достопримечательностью Оша. В 2009 году стала первым объектом в стране, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382890/
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