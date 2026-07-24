Пожар на складах Wildberries: 88 тысячам селлеров начали выплачивать компенсации

Более 88 тысячам селлеров начали получать первые компенсации от Wildberries за поврежденные товары, которые были на атакованных складах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сумма выплат рассчитана исходя из остатков товара на момент инцидента и его стоимости, как если бы товар был продан селлером.

Первые выплаты получили продавцы даже с самыми минимальными остатками товаров — так фирма оказала поддержку максимально широкому кругу пострадавших предпринимателей уже на первом этапе.

Отмечается, что выплаты будут идти несколькими траншами.

Напомним, 18 июля беспилотники атаковали логистические объекты Wildberries в Электростали Московской области и Котовске Тамбовской области. По данным МИД, среди пострадавших оказался один гражданин Кыргызстана, получивший легкое ранение.