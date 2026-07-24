Команда Enactus Ошского государственного университета получила право представить Кыргызстан на мировом чемпионате Enactus World Cup 2026, который пройдет в городе Сан-Паулу (Бразилия).

Студенты ОшГУ стали победителями национального конкурса Enactus среди более 30 университетов Кыргызстана. Команда одержала победу с проектом UpBulak, направленным на решение социальных проблем с помощью инновационных и предпринимательских подходов.

Фото пресс-службы представительства президента в Ошской области. Команда ОшГУ представит Кыргызстан на Enactus World Cup 2026 в Бразилии

Команду ОшГУ принял полномочный представитель президента в Ошской области Аманкан Кенжебаев. Он пожелал студентам успехов на предстоящем международном соревновании и отметил важность поддержки молодежных инициатив.

Enactus — это международная программа, объединяющая студентов, которые разрабатывают социально значимые проекты и реализуют инициативы для улучшения жизни общества.