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Общество

Минэнерго: В энергосистеме Кыргызстана нарушений не зафиксировано

Энергосистема Кыргызстана на сегодня работает стабильно, перегрузок и технологических нарушений в электрических сетях не зафиксировано. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

По итогам прошедших суток потребление электроэнергии составило 44,4 миллиона киловатт-часов, что ниже показателей предыдущих дней.

В ведомстве отметили, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду продолжаются плановые ремонтные работы на объектах электросетевого комплекса.

Информацию о графиках ремонтных работ потребители могут получить на официальном сайте ОАО «НЭСК», а также через мобильное приложение «Мой свет».

Минэнерго призвало граждан рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимальных нагрузок, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382883/
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