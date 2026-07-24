Опасаться комаров. О симптомах опасной паразитарной болезни напомнили медики

В Бишкекском центре укрепления здоровья рассказали о симптомах и мерах профилактики малярии.
Малярия — опасное паразитарное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому через укусы комаров.
Переносчиком малярии является маленький паразит плазмодий. Он живет в организме больного человека, и при укусе больного комаром происходит заражение комара, который становится опасным для окружающих.
Симптомы малярии:
- повышенное потоотделение;
- слабость, недомогание;
- повышение температуры тела;
- головная боль;
- приступы лихорадки;
- озноб;
- возможна потеря сознания.
Проявление симптомов циклично и может повторяться с интервалом в 2-3 дня.
При обнаружении признаков необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение. Малярия протекает тяжело, при неправильном или несвоевременном лечении возникает малокровие, поражение печени, селезенки и других органов, ослабление организма, потеря трудоспособности. Своевременное и корректное лечение ведет к полному выздоровлению.
Рекомендуется ликвидация любых мест скопления застоявшейся воды, осушение хозяйственно непригодных водоемов, болотистых мест, очищение арычной сети от растительности, содержание территорий вокруг дома и мест для купания в чистоте.
Напомним, в 2025 году в Кыргызстане зарегистрировали пять случаев завозной малярии.