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Общество
Сюжет: Полезные советы

Опасаться комаров. О симптомах опасной паразитарной болезни напомнили медики

В Бишкекском центре укрепления здоровья рассказали о симптомах и мерах профилактики малярии.

Малярия — опасное паразитарное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому через укусы комаров.

Переносчиком малярии является маленький паразит плазмодий. Он живет в организме больного человека, и при укусе больного комаром происходит заражение комара, который становится опасным для окружающих.

Симптомы малярии:

  • повышенное потоотделение;
  • слабость, недомогание;
  • повышение температуры тела;
  • головная боль;
  • приступы лихорадки;
  • озноб;
  • возможна потеря сознания.

Проявление симптомов циклично и может повторяться с интервалом в 2-3 дня.

При обнаружении признаков необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение. Малярия протекает тяжело, при неправильном или несвоевременном лечении возникает малокровие, поражение печени, селезенки и других органов, ослабление организма, потеря трудоспособности. Своевременное и корректное лечение ведет к полному выздоровлению.

Лучший способ профилактики этого заболевания — борьба с комарами. Следует завешивать окна и двери мелкой сеткой, использовать репелленты и другие средства для отпугивания насекомых.

Рекомендуется ликвидация любых мест скопления застоявшейся воды, осушение хозяйственно непригодных водоемов, болотистых мест, очищение арычной сети от растительности, содержание территорий вокруг дома и мест для купания в чистоте.

Напомним, в 2025 году в Кыргызстане зарегистрировали пять случаев завозной малярии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382865/
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