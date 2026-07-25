18:59
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Температурные рекорды: когда Бишкек пережил самое жаркое 25 июля

Самым жарким 25 июля в Бишкеке было в 2021 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +39,5 градуса.

Самым холодным — в 1988-м, когда температура составила +10,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июля для столицы составляет +25,5 градуса.

За все время наблюдений самым жарким стал июль 2019 года со среднемесячной температурой +28,7 градуса.

Самым холодным — в 1898-м со средней температурой +21,8 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 25 июля в столице малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +32 градусов, а ночью — до +20.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382817/
просмотров: 1188
Версия для печати
Материалы по теме
Аномальная жара. В Бишкеке 19 июля третий раз подряд побит температурный рекорд
Аномальная жара. В Бишкеке 18 июля снова побит температурный рекорд дня
Температурные рекорды. Самым жарким 19 июля в Бишкеке было в 2019 году
Аномальная жара. 17 июля побит температурный рекорд
Температурные рекорды. Самым жарким 18 июля в Бишкеке было в 2019 году
Температурные рекорды. Самым жарким 12 июля в Бишкеке было в 1973 году
Температурные рекорды. Самым жарким 11 июля в Бишкеке было в 1977 году
Температурные рекорды. Самым жарким 5 июля в Бишкеке было в 1993 году
Эль-Ниньо. Поверхность мирового океана прогрелась до исторического максимума
Температурные рекорды. Когда было самое жаркое 4 июля в Бишкеке
Популярные новости
МИД подключился к&nbsp;ситуации со&nbsp;студентами из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Германии МИД подключился к ситуации со студентами из Кыргызстана в Германии
Мальчик из&nbsp;Кыргызстана завершил заезд на&nbsp;скачках вместо упавшего казахстанца Мальчик из Кыргызстана завершил заезд на скачках вместо упавшего казахстанца
24&nbsp;июля: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 24 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Блогер Виктор Васильев, обвиняемый в&nbsp;вербовке на&nbsp;войну, выдворен из&nbsp;Кыргызстана Блогер Виктор Васильев, обвиняемый в вербовке на войну, выдворен из Кыргызстана
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026 Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллио...
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов
16:27
Лишен прав, но продолжал ездить. Кыргызстанца оштрафовали на 70 тысяч сомов