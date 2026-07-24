Афиша Бишкека на выходные: выставки, кинопоказы и стендап-концерты

Выставки, ярмарки

25-26 июля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

10-25 июля. Выставка «Колодец межгалактических миражей»

Выставка Адель Исмаилхановой объединяет более 100 работ, созданных в различных техниках: от digital-арта и традиционного аналогового коллажа (из бумаги и текстиля) до видеоарта и фильмов в технике перекладной анимации. Экспозиция охватывает несколько творческих периодов художницы и включает в себя серии, посвященные женскому труду, женской истории, а также концептуальные бумажные и текстильные пейзажи.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

22 июля — 7 августа. «Улоо. Устат-шакирт» («Продолжение. Наставник-ученик»)

Проект раскрывает одну из самых трогательных и значимых линий в искусстве — преемственность мастерства от учителя к ученику, где традиция не застывает, а живет и развивается в новых формах. Участники выставки: наставник Сталбек Токтоев и его ученики.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

14 июля — 9 августа. Выставка «Исследовательский интерес»

Экспозиция знакомит посетителей с редкими произведениями живописи, графики и скульптуры из фондов музея, а также представляет результаты современных научных исследований, посвященных этим работам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

21 июня — 30 июля. Выставка-продажа

В экспозиции представлены произведения, отражающие разнообразие художественных стилей, творческих взглядов и авторских историй. Свои работы представят Алексей Каменский, Жылдызбек Молдахматов, Ормонали Идрисов, Динара Искакова-Бекенова, Нуриана Картанбаева, Нурлан Турдукулов, Назгуль Куватбекова, Санжар Нурдамир.

Художественная галерея «Артмемо», 11.00-19.00.

24-26 июля. Выставка Mother

Выставка Амира Холматова из Таджикистана — это кураторский проект и художественное исследование нашей первичной зависимости от среды, в которой формируется человек. Художник деконструирует привычный образ материнства, переводя его на язык телесных жестов, контрастов света и глубоких абстрактных форм.

Арт-кафе «Дари», 13.00-01.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

24-26 июля. Фестиваль KolFest

KolFest сформировался как один из заметных независимых проектов новой культурной волны Центральной Азии. Его идея — соединить современное звучание, визуальное искусство, кино, моду, перформанс и локальные традиции в единой творческой среде.

Село Каджи-Сай (Иссык-Кульская область).

25 июля. Концерт « Металлическая суббота»

На сцене лучшие хэви-метал коллективы Центральной Азии: «Черный катафалк» и Seelah Elektro из Алматы, «Шквал» (Бишкек). Три группы, три разных взгляда на тяжелую музыку сольются в один вечер настоящего концертного драйва.

Перцы Pub, 20.30.

25-26 июля. Стендап-концерты

На этих выходных гостей ждут программы «Лучшее», «Improv комедия», «Импровизационный стендап».

Sold Out Bar.









25-26 июля. Киновечер

В субботу покажут фильм ««Дьявол носит Prada 2», в воскресенье — ««11 друзей Оушена»».

Кофейня ZERNO (улицы Токомбаева, 20.00, Турусбекова, 19.30).

26 июля. Киноужин

В июле вас ждет путешествие по четырем удивительным мирам — мирам тишины, мудрости, воображения и визуальной красоты. В этот вечер покажут ленту «Запределье».

Freedom Bishkek Eco Hotel, 19.00.

Лекции, мастер-классы

26 июля. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Для детей

25 июля. Ползунковые гонки

Cамое милое соревнование месяца для наших самых маленьких спортсменов.

ДТЦ «Таш-Рабат», 12.00.