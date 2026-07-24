Афиша Бишкека на выходные: выставки, кинопоказы и стендап-концерты

Выставки, ярмарки
25-26 июля. Постоянные выставки музея
Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.
10-25 июля. Выставка «Колодец межгалактических миражей»
Выставка Адель Исмаилхановой объединяет более 100 работ, созданных в различных техниках: от digital-арта и традиционного аналогового коллажа (из бумаги и текстиля) до видеоарта и фильмов в технике перекладной анимации. Экспозиция охватывает несколько творческих периодов художницы и включает в себя серии, посвященные женскому труду, женской истории, а также концептуальные бумажные и текстильные пейзажи.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.
22 июля — 7 августа. «Улоо. Устат-шакирт» («Продолжение. Наставник-ученик»)
Проект раскрывает одну из самых трогательных и значимых линий в искусстве — преемственность мастерства от учителя к ученику, где традиция не застывает, а живет и развивается в новых формах. Участники выставки: наставник Сталбек Токтоев и его ученики.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.
14 июля — 9 августа. Выставка «Исследовательский интерес»
Экспозиция знакомит посетителей с редкими произведениями живописи, графики и скульптуры из фондов музея, а также представляет результаты современных научных исследований, посвященных этим работам.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.
21 июня — 30 июля. Выставка-продажа
В экспозиции представлены произведения, отражающие разнообразие художественных стилей, творческих взглядов и авторских историй. Свои работы представят Алексей Каменский, Жылдызбек Молдахматов, Ормонали Идрисов, Динара Искакова-Бекенова, Нуриана Картанбаева, Нурлан Турдукулов, Назгуль Куватбекова, Санжар Нурдамир.
Художественная галерея «Артмемо», 11.00-19.00.
24-26 июля. Выставка Mother
Выставка Амира Холматова из Таджикистана — это кураторский проект и художественное исследование нашей первичной зависимости от среды, в которой формируется человек. Художник деконструирует привычный образ материнства, переводя его на язык телесных жестов, контрастов света и глубоких абстрактных форм.
Арт-кафе «Дари», 13.00-01.00.
Концерты, фестивали, кинопоказы
24-26 июля. Фестиваль KolFest
KolFest сформировался как один из заметных независимых проектов новой культурной волны Центральной Азии. Его идея — соединить современное звучание, визуальное искусство, кино, моду, перформанс и локальные традиции в единой творческой среде.
Село Каджи-Сай (Иссык-Кульская область).
25 июля. Концерт «Металлическая суббота»
На сцене лучшие хэви-метал коллективы Центральной Азии: «Черный катафалк» и Seelah Elektro из Алматы, «Шквал» (Бишкек). Три группы, три разных взгляда на тяжелую музыку сольются в один вечер настоящего концертного драйва.
Перцы Pub, 20.30.
25-26 июля. Стендап-концерты
На этих выходных гостей ждут программы «Лучшее», «Improv комедия», «Импровизационный стендап».
Sold Out Bar.
25-26 июля. Киновечер
В субботу покажут фильм ««Дьявол носит Prada 2», в воскресенье — ««11 друзей Оушена»».
Кофейня ZERNO (улицы Токомбаева, 20.00, Турусбекова, 19.30).
26 июля. Киноужин
В июле вас ждет путешествие по четырем удивительным мирам — мирам тишины, мудрости, воображения и визуальной красоты. В этот вечер покажут ленту «Запределье».
Freedom Bishkek Eco Hotel, 19.00.
Лекции, мастер-классы
26 июля. Вечер танго и милонги
Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.
Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.
Для детей
25 июля. Ползунковые гонки
Cамое милое соревнование месяца для наших самых маленьких спортсменов.
ДТЦ «Таш-Рабат», 12.00.