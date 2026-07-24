Карагана на пастбищах Суусамыра: может ли китайский опыт решить многолетний спор

Долгие годы колючий кустарник карагана был предметом спора между животноводами и экологами. Первые тревожились, что разрастающийся кустарник сократит площадь пастбища в Суусамыре и пытались всячески бороться с этим растением, даже травили химикатами. Экологи же, наоборот, считали что карагана — полезное растение, и его не нужно трогать вовсе. Об этом споре случайно узнали китайские ученые и предложили простой, но действенный способ решения проблемы.
Был «вредителем», оказался полезным
Проезжая через долину Суусамыр, вы наверняка замечали большие темно-зеленые пятна на склонах гор и на равнинной части. Это и есть кустарник под названием карагана. Или алтыгана на кыргызском. Это кустарник с мелкими шипами на стебле и крохотными листочками. Растет этот вид флоры плотно прижавшись друг к другу и образуя большой круг посреди травянистого покрова. Домашний скот, кроме верблюда, не ест его. По словам ученых, высота некоторых растений достигает двух метров. Хотя, если подойти к ним ближе и измерить, не выше колена взрослого человека.
Визуально в западной части Суусамырской долины таких «пятен» много. Кустарник хорошо растет вдоль берегов рек, в местах, где много влажности и тени. Точных цифр площади, покрытой караганой, нет. Есть только различные оценки. По информации содиректора Научно-исследовательского центра изучения экологии и окружающей среды Центральной Азии Саламата Абдыжапар уулу, эта цифра составляет 38 тысяч гектаров. По словам начальника управления животноводства и ветеринарии Минводсельхоза Мыктыбека Каландарова, из 472 тысяч гектаров всех пастбищ Суусамыра 28 тысяч гектаров покрыты караганой.
По словам начальника управления биоресурсов и особо охраняемых природных территорий Минприроды Кумара Мамбеталиева, в свое время именно эрозия почвы привела к росту караганы.
«Карагана — это результат нашего неправильного отношения к природе. Земля стала деградировать и для своей защиты начала расти карагана и ограничивать пастбища для скота», — поведал Кумар Мамбеталиев.
Однажды в Суусамыре
Как рассказал Саламат Абдыжапар уулу, вместе с китайскими коллегами они проводили свои научные исследования воды. В Суусамырской долине иностранные ученые обратили внимание на карагану и спросили, что за растение выделяется на фоне всего пастбища. Им рассказали, что знали об истории кустарника, включая то, что уже много лет Минсельхоз пытается сократить площади этого растения.
Китайские коллеги порылись в интернете и узнали, что в Китае, в провинции Внутренняя Монголия, тоже произрастает один из видов караганы, который также не ест скот. Но в Китае вместо сокращения площадей произрастания, наоборот, специально выращивают это растение! Оказалось, что из караганы можно производить хорошие корма для животных. Стебли караганы сушат, измельчают, добавляют другие компоненты и производят кормовые гранулы.
Этой идеей загорелись и наши ученые из Научно-исследовательского центра изучения экологии и окружающей среды Центральной Азии. Написали проект, получили финансирование из Синьцзянского филиала Китайской академии наук и в 2025 году приступили к научной работе.
Как поведал Саламат Абдыжапар уулу, производство кормов из караганы — это пока только научный эксперимент. Нужно время для понимания усвояемости и питательности новых кормов для скота.
Также ученые хотят выяснить, сократит ли вырубка кустарников площади произрастания, или карагана продолжит расти и в последующем. Они считают, что косить растение нужно исключительно осенью, когда карагана успеет рассеять свои семена и отцвести, так как нектаром во время цветения питаются пчелы.
Главная цель ученых, как говорит наш собеседник, — это сохранение экологического баланса пастбищ Суусамырской долины, где карагана будет приносить пользу и при этом пастбища сохранят и свой травяной покров.