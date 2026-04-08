В Бишкеке пройдет выставка, посвященная Чингизу Айтматову

В Бишкеке 9 апреля откроется выставка художницы Жумабубу Артыкбаевой «Туболуктуулук мурасы», посвященная творчеству Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и молодежной политики.
По ее данным, на экспозиции представят около 100 работ живописи, декоративно-прикладного искусства и инсталляций, объединяющих традиционные материалы и современные художественные приемы.
Отмечается, что художница исследует философский мир Чингиза Айтматова, сочетая в работах традиционные кыргызские элементы с современным художественным языком. Экспозиция затрагивает актуальные темы как роль женщины, детство, связь поколений и ответственность человека перед природой.
Выставка откроется 9 апреля в 15.00 по адресу: улица Ж. Абдырахманова, 196, 2-й этаж.