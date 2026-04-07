Конфликт с названием банка на 10 лет «заморозил» отношения со Швейцарией. Об этом стало известно на заседании комитета ЖК по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

По словам посла КР в Швейцарии и ООН в Женеве Омара Султанова, в 2013 году в стране был создан Кыргызско-Швейцарский банк.

«Швейцария потребовала сменить название банка, так как для этой страны принципиально важно, чтобы не было никакого упоминания Швейцарии, особенно в банковской сфере. Так как этот сектор занимает приоритетное значение в этой стране. И там считают, что неправильное использование их названия может привести к катастрофическим последствиям.

Выяснилось, что не совпадает патентное регулирование двух стран. Однако владельцы банка не хотели менять название и в то же время Нацбанк и «Кыргызпатент» не стали идти навстречу требованиям Швейцарии. Стоит отметить, такая позиция также связана с тем, что ранее уже был подобный инцидент с Кыргызско-Пакистанским банком», — пояснил он.

Он добавил, что из-за этого инцидента дипломатические отношения в последние 10 лет не развивались динамично.

«Были прекращены политические консультации, не проводились заседания торгово-экономических комиссий. Когда глава «Кыргызпатента» Рахат Керимбаева попросила встречи со своей швейцарской коллегой, то ей отказали, отметив, что ни одно гослицо не сможет встретиться с кыргызскими представителями. То есть, по сути, был поставлен ультиматум. В итоге пришлось использовать дипломатию и долгое время уговаривать руководство банка сменить название. Что и было сделано в 2023 году», — отметил Омар Султанов.

Депутат Жылдыз Садырбаева выразила недоумение сложившейся ситуацией.

«Получается, что 10 лет государство по сути не имело никаких отношений со Швейцарией только из-за того, что коммерческий банк не захотел сменить название банка. Куда смотрел МИД КР все это время? Я понимаю если бы это был вопрос 1—2 лет, но за 10 лет то можно было решить вопрос.

Швейцария это образцовая европейская страна, на достижения которой смотрит весь мир. У нее есть чему поучиться в сфере образования, здравоохранения, а мы на 10 лет заморозили с ними сотрудничество. Можно же было через парламент решить вопрос с патентным регулированием», — отметила она.

Представитель МИД Кайрат Турсункулов отметил, что неправильно говорить, что за последние 10 лет отношения со Швейцарией были совсем «заморожены».

«Двусторонние отношения продолжались, но их уровень был снижен. МИД предпринял все усилия для решения вопроса с названием банка и сейчас между двумя странами нет проблемных вопросов», — добавил он.

Посол в ответ уточнил, что МИД на тот момент пытался решить вопрос, но не мог «пробить» позицию Нацбанка и «Кыргызпатента».