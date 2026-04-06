Кыргызстан и Татарстан открыли новую платформу развития в энергетике

На прошедшем в Казани форуме «Энергопром» министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Встреча стала важным шагом для расширения сотрудничества КР в энергетическом и промышленном секторах. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По ее данным, в ходе переговоров стороны обсудили совместные проекты в области энергетики, промышленности и технического образования. Особое внимание уделялось обмену опытом кыргызстанских специалистов и внедрению современных технологий. Это сотрудничество открывает для КР новые возможности: страна постепенно превращается из потребителя в активного производителя.

Рустам Минниханов отметил, что в 2025 году на Петербургском международном экономическом форуме разработана совместная программа сотрудничества двух государств. Он подчеркнул участие кыргызстанских студентов в университетах Татарстана и экскурсии специалистов на энергетические объекты. На сегодня 340 кыргызстанских студентов обучаются по инженерным и техническим направлениям, и планируется увеличить это число.

Таалайбек Ибраев заметил, что кыргызстанские специалисты уже получили опыт работы на современных энергетических и производственных объектах Татарстана. Это сотрудничество открывает новые возможности для КР в сферах энергетики, машиностроения, химии и экологических проектов. Кроме того, министр подчеркнул важность освоения опыта управления индустриальными парками и технологическими хабами.

Данное партнерство также гармонично сочетается со стратегическим соглашением между Кыргызстаном и Россией о развитии энергетической инфраструктуры, которое закладывает основу для долгосрочных поставок электрооборудования и технологического обмена.

В итоге диалог между КР и Татарстаном укрепляет промышленное, образовательное и технологическое сотрудничество, создавая новую платформу для развития энергетической отрасли и экономики страны в целом.