Общество

Крупное соглашение в Казани: Кыргызстан выходит на новый уровень в энергетике

Форум «Энергопром», прошедший в Казани, стал площадкой для принятия важных решений для Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго КР.

По ее данным, министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев и министр энергетики России Сергей Цивилев подписали соглашение, которое может вывести энергетическую отрасль страны на качественно новый уровень.

«Этот документ не просто договор о поставках оборудования. Он открывает для Кыргызстана широкие возможности: внедрение современных технологий, активный обмен опытом и, что особенно важно, создание совместных производств. Таким образом, Кыргызстан постепенно укрепляет свой курс от страны-потребителя к стране-производителю», — говорится в сообщении.

Министр Таалайбек Ибраев подчеркнул значимость соглашения, отметив, что оно станет важным шагом для модернизации энергетической системы страны, позволит внедрить новые технологии и усилить внутренний производственный потенциал.

В свою очередь министр энергетики России Сергей Цивилев отметил стратегический характер документа:
«Этот меморандум закладывает основу для долгосрочных контрактов на поставку российского электрооборудования в Кыргызстан», — заявил он.

Он также добавил, что стороны намерены развивать обмен технологиями и локализовать производство, что станет важным шагом для совместного развития энергетической отрасли.

На фоне того, что энергетика Кыргызстана уже демонстрирует устойчивый рост, новое соглашение способно значительно ускорить эти темпы. Реализация совместных проектов может привести к открытию современных производств, созданию новых рабочих мест и укреплению внутреннего рынка. Кроме того, расширение производства повысит экспортный потенциал страны и окажет прямое влияние на экономику.

В рамках форума также были представлены производственные возможности стран СНГ, включая Беларусь. Обсуждается создание единого технологического пространства, что усиливает роль Кыргызстана как важного участника регионального энергетического сотрудничества.
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
В&nbsp;Баткене жители зарабатывают на&nbsp;клубнике 1,5 тысячи сомов за&nbsp;килограмм В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Путин наградил кыргызстанку за&nbsp;вклад в&nbsp;проведение акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
Крупное соглашение в Казани: Кыргызстан выходит на новый уровень в энергетике