Посольство КР в Иране приостановило свою деятельность

Министерство иностранных дел КР сообщает, что посольство Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран временно приостановило свою деятельность.
Гражданам Кыргызстана, находящимся на территории Ирана, необходимо проявлять повышенную бдительность, строго соблюдать меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и потенциально опасных районов, а также неукоснительно выполнять требования местных властей. Необходимо постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и внимательно следить за официальными сообщениями.
Одновременно министерство повторно рекомендует временно воздержаться от поездок в Иран.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или необходимости получения консульско-правовой помощи следует незамедлительно обращаться на горячую линию консульского департамента МИД КР, а также в дипломатические представительства КР в сопредельных с Ираном государствах.
Консульский департамент МИД КР (круглосуточно):
+996999312002, E-mail: dks@mfa.gov.kg
Дополнительные телефоны экстренной связи:
Посольство Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике:
+994993312312, +9941250556 74, +994557505301.
Почетный консул Кыргызской Республики в Республике Армения:
+37491919191.
Посольство Кыргызской Республики в Турецкой Республике:
+903124913506, +905456896800.
Посольство Кыргызской Республики в Туркменистане:
+99312482295, +99312482296, +99365694059.
Посольство Кыргызской Республики в Афганистане:
+93779099326, +93779099326, +93776544504 (WhatsApp).
Министерство продолжает внимательно отслеживать развитие ситуации и призывает граждан сохранять спокойствие и строго соблюдать меры личной безопасности.