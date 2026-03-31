Общество

Посольство КР в Иране приостановило свою деятельность

Министерство иностранных дел КР сообщает, что посольство Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран временно приостановило свою деятельность.

Гражданам Кыргызстана, находящимся на территории Ирана, необходимо проявлять повышенную бдительность, строго соблюдать меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и потенциально опасных районов, а также неукоснительно выполнять требования местных властей. Необходимо постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и внимательно следить за официальными сообщениями.

Одновременно министерство повторно рекомендует временно воздержаться от поездок в Иран.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или необходимости получения консульско-правовой помощи следует незамедлительно обращаться на горячую линию консульского департамента МИД КР, а также в дипломатические представительства КР в сопредельных с Ираном государствах.

Консульский департамент МИД КР (круглосуточно):

+996999312002, E-mail: dks@mfa.gov.kg

Дополнительные телефоны экстренной связи:

Посольство Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике:

+994993312312, +9941250556 74, +994557505301.

Почетный консул Кыргызской Республики в Республике Армения:

+37491919191.

Посольство Кыргызской Республики в Турецкой Республике:

+903124913506, +905456896800.

Посольство Кыргызской Республики в Туркменистане:

+99312482295, +99312482296, +99365694059.

Посольство Кыргызской Республики в Афганистане:

+93779099326, +93779099326, +93776544504 (WhatsApp).

Министерство продолжает внимательно отслеживать развитие ситуации и призывает граждан сохранять спокойствие и строго соблюдать меры личной безопасности.
