С 4 марта возобновляется авиасообщение с Дубаем

С 4 марта возобновляются авиарейсы по ряду международных направлений. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По данным компании, в расписании вновь появились рейсы из Бишкека в Дубай. При этом направление в Шарджу пока отсутствует.

Напомним, что с 1 марта рейсы Бишкек — Дубай и Бишкек — Шарджа, вылетающие из международного аэропорта «Манас», были временно отменены. Ограничения ввели в связи с ситуацией в Иране, а также из-за необходимости обеспечить безопасность полетов и скорректировать маршруты авиакомпаний.

О дальнейших изменениях в расписании обещают сообщать дополнительно.