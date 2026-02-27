14:32
Общество

В Бишкеке презентовали документальный фильм о проблеме таяния ледников

В Бишкеке в Американском университете Центральной Азии 26 февраля состоялся премьерный показ документального фильма «Ала-Тоо: вслед за исчезающими ледниками». 

Картина создана журналистами Кыргызстана и Казахстана Мунарой Боромбаевой (Бишкек) и Мадиной Ашиловой (Алматы). 

По словам авторов фильма, картина создана на основе журналистского исследования одной из самых острых проблем Центральной Азии — стремительного таяния ледников и его последствий для миллионов людей.

В центре внимания картины — не только научные данные, но и человеческие истории:

• голоса науки — ученые-гляциологи, ведущие многолетние наблюдения и фиксирующие ускорение таяния ледников;
• голоса защитников — сотрудники служб чрезвычайного реагирования, ежедневно работающие над снижением селевой опасности для крупных городов;
• голоса пострадавших — жители Алматы, пережившие разрушительный сель 2015 года, а также климатические мигранты из Кыргызстана, вынужденные покинуть свои дома из-за засухи;
• голоса экспертов и активистов — ведущие экологи Казахстана и Кыргызстана, анализирующие причины происходящего, развенчивающие мифы и предлагающие пути адаптации и регионального сотрудничества.

Фильм демонстрирует, как трансграничная экологическая проблема влияет на водную и продовольственную безопасность, социальную стабильность, гендерное равенство и реализацию права человека на благоприятную окружающую среду.

Премьерный показ стал не только культурным событием, но и площадкой для диалога. Организаторы стремятся привлечь внимание дипломатического корпуса, международных организаций, представителей государственных структур и гражданского общества к климатическим вызовам региона и необходимости консолидации усилий в духе Целей устойчивого развития ООН.

Автор фильма Мунара Боромбаева отметила:

«Мы постарались показать, что таяние ледников — это не абстрактная угроза будущего, а реальность, с которой регион сталкивается уже сегодня. В фильме прослеживается связь между сокращением ледников, чрезвычайными ситуациями, климатической миграцией и засухой. При этом мы говорим не только о проблемах, но и о возможных решениях и механизмах адаптации к изменениям климата».

Фильм снят в 2025 году при поддержке Европейского союза в рамках проекта «Повышение устойчивости аудитории через достоверные истории» (CARAVAN), реализуемого Internews. 
