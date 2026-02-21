10:09
Общество

Сотрудникам МВД показали историческую драму «Кара-Кыргыз»

В МВД для сотрудников милиции, курсантов и военнослужащих Внутренних войск устроили показ исторической драмы «Кара-Кыргыз».

По данным пресс-службы министерства, фильм показан в целях выполнения требований Указа «Национальный дух — путь к мировым вершинам».

«Кара-Кыргыз» — четырехсерийная историческая драма, отражающая судьбы исторических личностей, боровшихся за свободу, национальное единство и государственность кыргызского народа. В фильме рассказывается о вкладе в развитие страны таких общественно-политических деятелей, как Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев, Иманалы Айдарбеков и Абдыкерим Сыдыков, их роли в истории страны и проявленном мужестве.
