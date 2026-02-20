Узбекистан внесет вклад в строительство соцобъектов в секторе Газа

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне. Мероприятие прошло под председательством американского лидера Дональда Трампа. В нем также участвовали главы делегаций Азербайджана, Казахстана, Бахрейна, Индонезии, Аргентины, Парагвая, Румынии, Египта, Катара, Пакистана и других государств, сообщают узбекистанские СМИ.

В ходе встречи обсуждались вопросы восстановления и оказания гуманитарной помощи в секторе Газа, а также необходимость обеспечения мира и стабильности в регионе.

В своем выступлении глава РУз выразил благодарность президенту США и председателю Совета мира Дональду Трампу за созыв первого саммита. Отмечено, что Узбекистан поддержал миротворческую инициативу по созданию Совета мира и твердо намерен активно участвовать в ее успешной реализации.

Подчеркнуто, что любой механизм внешнего управления Газой должен опираться на внутреннюю поддержку ее населения. Выражена уверенность, что скоординированные усилия всех сторон обеспечат устойчивость постконфликтного процесса и создадут условия для скорейшего восстановления Газы.

Глава государства заявил о готовности РУз внести значимый вклад в строительство жилых домов, детских садов, школ и больниц в секторе Газа.

«Наша встреча является ярким проявлением международной солидарности, миростроительства и общего стремления улучшить ситуацию на Ближнем Востоке. Нам необходимо воспользоваться этой исторической возможностью, чтобы создать новую Газу с процветающей экономикой и достойными условиями жизни для ее населения», — отметил он.

В рамках рабочего визита в Вашингтон Шавкат Мирзиеев также провел встречи с представителями бизнеса. В ходе переговоров с министром торговли Соединенных Штатов Говардом Латником обсуждались практические шаги по укреплению стратегического партнерства между Узбекистаном и США, а также по развитию сотрудничества в приоритетных отраслях.

Отмечено, что Штаты являются одним из ключевых партнеров РУз: объем двусторонней торговли превышает $1 миллиард, в стране работают около 340 американских компаний. Стороны подчеркнули необходимость эффективного использования недавно созданного Делового совета и запуска инвестиционной платформы для поддержки приоритетных проектов.

Узбекский лидер также встретился с руководством Экспортно-импортного банка США и Международной финансовой корпорации развития США для обсуждения дальнейшего взаимодействия.

Шавкат Мирзиеев пригласил американскую сторону принять участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме и присутствовал на церемонии подписания двусторонних документов и презентации совместных проектов. Достигнутые соглашения охватывают строительство сети автозаправочных станций, внедрение технологий спринклерного орошения, добычу и поставку критически важных минералов, создание птицеводческого кластера, развитие агропромышленного комплекса и финансовых рынков, а также меры по улучшению инвестиционного климата.