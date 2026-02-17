Первый в истории саммит «Южная Корея — Центральная Азия» официально назначен на 16–17 сентября 2026 года. О деталях предстоящей встречи сообщил министр иностранных дел Республики Корея Чо Хен на подготовительном заседании в Сеуле, подчеркнув, что мероприятие станет фундаментом для долгосрочного стратегического партнерства.

В столице Южной Кореи ожидают лидеров пяти государств региона: Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Главной целью саммита заявлено расширение дипломатических горизонтов и качественное укрепление связей между Сеулом и регионом. Особое внимание стороны уделят диверсификации цепочек поставок и экономической безопасности, что критически важно в современных геополитических условиях.

Новый формат диалога призван перевести сотрудничество из плоскости отдельных проектов в плоскость системного многостороннего взаимодействия, охватывающего энергетику, технологии и логистику.