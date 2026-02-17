15:34
Общество

За задержку пенсий, стипендий и пособий предлагается обязать выплачивать пени

В Жогорку Кенеше на заседании комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты рассмотрели поправки в ряд законов.

Согласно разработанному кабинетом министров законопроекту, задержка выплаты пенсий, стипендий и пособий на более чем пять дней влечет за собой начисление пени в размере 0,15 процента от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

Общая сумма пени не может превышать 200 процентов от основной суммы задолженности. При этом прописано, что это ограничение действует только со дня просрочки до предъявления письменного требования о выплате задолженности. После предъявления письменного требования ограничение максимальной суммы пени не применяется и она начисляется до дня фактического расчета.

По итогам обсуждения члены комитета одобрили законопроект в первом чтении.
