Общество

Региональных авторов приглашают участвовать в конкурсе «40 районов — 40 книг»

В Кыргызстане объявлен литературный конкурс для региональных авторов «40 районов — 40 книг». Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки, высшего образования и инноваций.

Среди номинаций:

  • «Проза» — романы, повести, сборники рассказов;
  • «Поэзия» — поэмы, сборники стихов;
  • «Публицистика» — сборники статей и публицистических произведений;
  • «Детская и юношеская литература» — романы, повести, рассказы, сборники стихов;
  • «Литература по вопросам становления кыргызской государственности»;
  • «Литература по культуре и искусству» — альбомы-каталоги, фотоальбомы и другое.

В конкурсе могут принять участие авторы от 18 лет и старше. Представленные произведения не должны быть ранее опубликованы. Победитель получит возможность издания своих работ.
