В Кыргызстане объявлен литературный конкурс для региональных авторов «40 районов — 40 книг». Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки, высшего образования и инноваций.
Среди номинаций:
- «Проза» — романы, повести, сборники рассказов;
- «Поэзия» — поэмы, сборники стихов;
- «Публицистика» — сборники статей и публицистических произведений;
- «Детская и юношеская литература» — романы, повести, рассказы, сборники стихов;
- «Литература по вопросам становления кыргызской государственности»;
- «Литература по культуре и искусству» — альбомы-каталоги, фотоальбомы и другое.
В конкурсе могут принять участие авторы от 18 лет и старше. Представленные произведения не должны быть ранее опубликованы. Победитель получит возможность издания своих работ.