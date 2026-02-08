В Кыргызстане объявлен литературный конкурс для региональных авторов «40 районов — 40 книг». Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки, высшего образования и инноваций.

Среди номинаций:

«Проза» — романы, повести, сборники рассказов;

«Поэзия» — поэмы, сборники стихов;

«Публицистика» — сборники статей и публицистических произведений;

«Детская и юношеская литература» — романы, повести, рассказы, сборники стихов;

«Литература по вопросам становления кыргызской государственности»;

«Литература по культуре и искусству» — альбомы-каталоги, фотоальбомы и другое.

В конкурсе могут принять участие авторы от 18 лет и старше. Представленные произведения не должны быть ранее опубликованы. Победитель получит возможность издания своих работ.