Орозо в Кыргызстане начнется 19 февраля: ДУМК подтвердило дату

Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК) сообщило, что в 2026 году месяц Рамазан начнется 19 февраля — именно на эту дату назначено первое удержание Орозо.

Решение принято фатва-советом стран — участниц ТМУ на заседании, прошедшем в Самарканде (Узбекистан).

По данным ДУМК, вечером 18 февраля во всех мечетях по республике будет совершен намаз, который традиционно предваряет наступление священного месяца.

Муфтият призывает верующих заранее подготовиться к посту и соблюдать установленные религиозные нормы.