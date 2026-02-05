В Верховном суде обсудили вопросы кибербезопасности судебной системы

4 февраля в Верховном суде Кыргызской Республики состоялось совещание, посвященное вопросам обеспечения кибербезопасности судебной системы.

На совещании судья ВС КР, председатель рабочей группы по цифровизации судебной системы Инара Гилязетдинова обозначила комплекс системных вопросов, касающихся персональной юридической ответственности в случае утечки данных, управления доступом к IT-системам судов, защиты рабочих станций, систем видеонаблюдения, аудио- и видеофиксации судебных процессов, а также контроля физического доступа и реагирования на иные инциденты.

Особое внимание уделено отсутствию четкого разграничения полномочий и ответственности между вовлеченными уполномоченными органами и должностными лицами.

Отмечена необходимость обеспечения прозрачного учета действий пользователей, доступа и копирования сведений, а также выстраивания эффективных механизмов реагирования на инциденты, резервного копирования и защиты целостности баз данных. Кроме того, затронуты вопросы межведомственного взаимодействия, урегулирования конфликтных ситуаций и соблюдения режима конфиденциальности.

По словам советника председателя Верховного суда Руслана Мырзалимова, в условиях роста гибридных угроз кибербезопасность судебной системы приобретает институциональный и конституционно-правовой характер, поскольку напрямую связана с гарантиями независимости суда и защитой прав участников судебного процесса.

«Независимость судебной власти предполагает не только организационную и функциональную автономию судей, но и информационную защищенность судебной деятельности. В условиях цифровизации любое несанкционированное вмешательство в судебные информационные системы способно повлиять на содержание или сроки рассмотрения дел, создать рычаги внешнего давления на судей и дискредитировать судебные решения в глазах общества.

Таким образом, кибербезопасность судебной системы выступает инструментальной гарантией принципа независимости суда, обеспечивая невозможность скрытого воздействия через цифровую инфраструктуру.

Кибербезопасность судебной системы должна рассматриваться как правовая и институциональная гарантия независимости суда, а не как вспомогательный технический элемент», — отметил он.

В соответствии с Указом президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию цифровой трансформации в сфере государственного управления» материально-техническая база учреждения по информационным технологиям «Адилет сот» при судебном департаменте передана в ОАО «Тундук».

В этой связи на «Тундук» как на оператора цифровой инфраструктуры возложена ответственность за устойчивое функционирование информационных систем судов, защиту судебных данных, предотвращение и реагирование на киберинциденты. Компания должна обеспечить сохранность и целостность данных, бесперебойную работу информационных ресурсов, а также выстроить прозрачную систему мониторинга и ответственности во взаимодействии с судебным департаментом и другими уполномоченными государственными органами, прежде всего с ГУ «Укук» при Генеральной прокуратуре, в ведение которого осуществлена передача технической инфраструктуры судебной системы.

Представитель ГУ «Укук» выразил уверенность в том, что будет обеспечена бесперебойная работа действующей инфраструктуры.