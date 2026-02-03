Билет в неизвестность: почему торговцы Ошского рынка боятся платного переезда

Для властей это проект по разгрузке Бишкека, для туристов — экзотика, а для тысяч продавцов — единственный способ прокормить семьи. Пока переезд Ошского рынка из центра столицы обрастает слухами, журналисты 24.kg отправились в торговые ряды, чтобы услышать тех, кто не понимает, куда идти завтра. Почему кто-то готов к переезду, а другие готовятся к закрытию? И почему цена вопроса в этом споре не только аренда, но и доверие к власти?

Рынок в режиме ожидания: что известно о переезде

Власти заявили о планах перенести базар из города несколько лет назад. Строительство нового Ошского рынка вблизи МТУ «Пригородное» близится к завершению, однако конкретных условий переезда до сих пор не озвучили.

По словам предпринимателей, ранее власти заявляли, что все работающие на базаре получат места на новом рынке бесплатно и на более комфортных условиях. Но появившиеся новости о продаже торговых мест и коммерческих площадей в новом комплексе серьезно обеспокоили людей.

Они подчеркивают, что много лет работают официально, оплачивают патенты и сборы, многие имеют кредиты и постоянные финансовые обязательства. В таких условиях приобретение новых мест невозможно.

Люди просят мэрию Бишкека дать официальный комментарий о планах переноса рынка, разъяснить условия предоставления торговых мест и обозначить гарантии для действующих предпринимателей.

Цена торгового места: бесплатные обещания против коммерческих объявлений

Продавцы Ошского рынка рассказали журналистам 24.kg о том, что отправили обращение президенту Садыру Жапарову с просьбой разъяснить, будут ли для них места на новом Ошском базаре. Подписались более 500 торговцев, которые просят не лишать их рабочих мест, а в случае закрытия Ошского рынка, которому многие отдали не один десяток лет, предоставить площади в новом комплексе.

Читайте по теме Новый Ошский рынок и Западный автовокзал готовят к запуску до саммита ШОС

По словам предпринимателей, их обращение приняли. Им пообещали официально ответить в течение 14 рабочих дней. Продавцы также уточнили, смогут ли они проводить мирные собрания или акции в случае неудовлетворительного для них решения. В ответ им пояснили, что это их конституционное право, но такие мероприятия можно проводить в специально отведенном месте — в сквере имени М.Горького в Бишкеке.







У меня несколько кредитов и, если меня оставят без работы, я просто не знаю, что делать предприниматель

Еще один продавец вещевого отдела рынка назвал Ошский базар вторым после Иссык-Куля национальным достоянием. По его словам, туристы любят гулять по его рядам, но если условия на новом месте будут лучше, многие готовы переехать.

«Мы очень хотим работать в комфортных условиях, где тепло зимой и прохладно летом, поэтому ждем каких-то предложений от руководства нового объекта и готовы переехать», — говорят торговцы.

Голоса базара: От оптимизма тачечников до закрытия зоомагазинов

Многие покупатели приезжают на Ошский рынок издалека, например из поселка Нижнечуйское. Но если на новый базар будет ходить общественный транспорт и цены будут такими же демократичными, как и здесь, они готовы ездить и туда.

«Здесь недорого и можно все взять оптом, есть выбор и дешевле, чем в магазинах. Если рынок переедет, будет неудобно, но что делать — придется ехать туда. Главное, чтобы был удобный транспорт. Надеюсь, там будет порядок, посмотрите, в каких условиях здесь торгуют люди», — говорит одна из посетительниц рынка.

Мужчина более 20 лет работает тачечником на рынке, он привык к нему, но, если необходимо переехать, с удовольствием будет работать и там.

На Ошском рынке есть всеми любимый торговец специями. В выходные дни к нему буквально выстраиваются очереди покупателей. Помимо продажи, он дает советы и всегда выслушивает клиентов. Свой предпринимательский путь он начинал с торговли рыбой и овощами, но больше всего времени отдал специям. На вопрос, готов ли он переехать на новый рынок, мужчина просто ответил: «Кушать хочется — куда денешься?»









«Для нас переезжать на новое место убыточно. Пока оно раскрутится, пока люди привыкнут. Проще закрыться. Здесь, говорят, много грязи, но если человек не будет мусорить, то и грязи не будет», — считает она.

Старый базар или новый? Пока режим неопределенности

История с переносом Ошского рынка остается в подвешенном состоянии. С одной стороны — строительство нового торгового комплекса, с другой — тысячи людей, для которых рынок является единственным источником дохода и привычным пространством жизни.

Продавцы и покупатели сходятся в одном: переезд возможен лишь при четких, прозрачных условиях, доступной транспортной инфраструктуре и сохранении социальных цен на рынке.

Пока официальных разъяснений нет, неопределенность усиливает тревогу предпринимателей и порождает слухи. В этих условиях ключевым остается диалог между городскими властями и торговцами, от которого напрямую зависит не только судьба одного из самых известных рынков столицы, но и благополучие тысяч семей.