Общество

Ответственность строительных компаний обсудили в Минстрое Кыргызстана

Под председательством министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдана Орунтаева с участием мэра Бишкека Айбека Джунушалиева, президента Торгово-промышленной палаты Темира Сариева и представителей крупных строительных компаний состоялось рабочее совещание.

Встреча организована в рамках исполнения поручений президента Садыра Жапарова, данных 23 января. В ходе совещания рассмотрены вопросы порядка в строительной отрасли, соблюдения требований законодательства, ответственности строительных компаний и своевременного решения проблемных вопросов.

В ходе совещания разработана методология по упорядочению нормативных правовых актов в строительной отрасли. Кроме того, озвучены предложения по внесению изменений в отдельные строительные нормы и принято решение о создании комиссионной рабочей группы. Отмечена необходимость усиления взаимодействия между государственными органами и строительными компаниями.

Такие встречи будут проводить впредь регулярно для предупреждения и оперативного решения проблем в строительной отрасли.

Ранее Садыр Жапаров потребовал от застройщиков работать по правилам. Он подчеркнул, что честность и добросовестность строительных компаний должны стать безусловными требованиями. Президент заявил о недопустимости практики, когда отдельные застройщики нарушают обещания перед гражданами и действующее законодательство.
