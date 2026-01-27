10:26
Общество

Утвержден перечень артистов, имеющих право на льготную пенсию

Кабмин утвердил обновленный перечень категорий артистов театров и других театрально-зрелищных коллективов, которые имеют право на пенсию по особым условиям труда. Соответствующий документ опубликован официально.

Решение принято в соответствии с Законом «О государственном пенсионном социальном страховании». Новый перечень заменяет список 1997 года, который признан утратившим силу.

В документ включены категории артистов, чья работа относится к разряду особо тяжелой, творчески напряженной и требующей повышенной физической нагрузки. Именно эти факторы дают право на досрочный выход на пенсию.

Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
