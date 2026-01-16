13:10
Общество

Старые водительские права в Кыргызстане остаются действительными

В Кыргызстане водители, у которых есть бессрочные удостоверения, могут продолжать пользоваться ими без ограничений. Менять такие права обязательно не нужно, если человек не собирается выезжать за границу, сообщил первый замглавы управделами президента Бообек Салимжанов. 

из интернета
Фото из интернета

Разъяснение появилось после обращений граждан, которые интересовались, нужно ли срочно обновлять документы. В профильных органах пояснили, что замена водительских удостоверений старого образца носит добровольный характер.

Новые права с указанием срока действия требуются только для поездок за пределы страны — это связано с международными требованиями. Для вождения внутри КР прежние удостоверения полностью законны и остаются в силе.

Таким образом, тем, кто не планирует зарубежные поездки, можно не менять водительские права. При желании водитель вправе оформить документ нового образца по собственной инициативе.
