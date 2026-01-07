Для граждан КР ввели визовый залог при оформлении въездных документов в США

С 21 января 2026 года граждане Кыргызстана при подаче на неиммиграционные визы в США категории B-1/B-2 обязаны вносить возвратный залог в размере от $5 тысяч до $15 тысяч. Это следует из документа, опубликованного на сайте Государственный департамент США.

Уточняется, что залог оплачивается исключительно через систему Министерства финансов США. Ссылку на оплату предоставляет консульский сотрудник после собеседования.

При этом внесение залога не гарантирует выдачу визы.

Также установлено, что обладатели виз, выданных с применением залога, должны въезжать в США и покидать страну только через три аэропорта: Логан в Бостоне, имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке или имени Даллеса в Вашингтоне.

Напомним, программа визового залога была введена Госдепартаментом США в пилотном режиме в августе 2025 года и первоначально распространялась на граждан Малави и Замбии. С 1 января 2026 года аналогичное требование действует для граждан Туркменистана, а с 21 января 2026 года и для граждане Таджикистана. Решение объяснялось частыми нарушениями сроков пребывания по визам B-1/B-2.