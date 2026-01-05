14:46
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

За последние 10 дней в спецприемник ГУВД Бишкека водворено свыше 120 человек

В новогодние праздники спецприемник ГУВД Бишкека функционирует в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в целях обеспечения общественной безопасности и поддержания правопорядка в новогодние праздники, с 29 декабря 2025 года по 8 января 2026-го, сотрудники органов внутренних дел переведены на усиленный режим несения службы со степенью боевой готовности «Повышенная».

В ходе несения службы милиционеры проводят комплекс профилактических и оперативных мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений, а также на обеспечение безопасности граждан.

По решениям судов за различные административные правонарушения в спецприемник службы общественной безопасности столичного ГУВД за указанный период водворено свыше 120 человек. Содержание правонарушителей в условиях изоляции от общества является одной из действенных мер профилактики и способствует предупреждению повторных случаев. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357084/
просмотров: 70
Версия для печати
Материалы по теме
В новогодние праздники в спецприемник Бишкека доставили более 120 человек
В Сети опубликовано видео задержания убийцы женщины в Бишкеке
Мужчин в женской одежде задержали после ночной драки в Бишкеке
Задержан сотрудник милиции по подозрению в изнасиловании школьницы
«Быстрые деньги» обернулись обманом: в Оше 15 человек стали жертвами аферы
В Бишкеке задержали подозреваемых в мошенничестве на почти $30 тысяч
В Араванском районе задержаны экс-чиновники, подозреваемые в коррупции
В Сокулуке женщина скончалась после жестокого избиения мужем
В Ноокате погиб подросток, упавший с лошади
В Бишкеке неизвестный напал на девушку и ударил ее по голове твердым предметом
Популярные новости
Кыргызстанка вошла в&nbsp;0,4 процента людей с&nbsp;самым высоким&nbsp;IQ в&nbsp;мире Кыргызстанка вошла в 0,4 процента людей с самым высоким IQ в мире
Водителей такси призвали получить лицензии: с&nbsp;1&nbsp;февраля начнутся рейды Водителей такси призвали получить лицензии: с 1 февраля начнутся рейды
В&nbsp;Астане установили необычную новогоднюю елку&nbsp;&mdash; вязаную В Астане установили необычную новогоднюю елку — вязаную
Внимание! В&nbsp;Бишкеке временно изменили схемы движения трех автобусных маршрутов Внимание! В Бишкеке временно изменили схемы движения трех автобусных маршрутов
Бизнес
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
Во&nbsp;избежание инфляции и&nbsp;сохранения ценности: что делать инвесторам в&nbsp;Бишкеке? Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
5 января, понедельник
14:40
За последние 10 дней в спецприемник ГУВД Бишкека водворено свыше 120 человек За последние 10 дней в спецприемник ГУВД Бишкека водвор...
14:27
Токаев рассказал, какими видами спорта занимаются президенты стран СНГ
14:00
Они ушли навсегда. Кого мир потерял в 2025 году
13:48
В ГПП «Хан-Тенири» зафиксирован рост численности диких животных
13:43
В РФ мигрантам с долгами могут не продлить трудовой патент: новая инициатива