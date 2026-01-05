За последние 10 дней в спецприемник ГУВД Бишкека водворено свыше 120 человек

В новогодние праздники спецприемник ГУВД Бишкека функционирует в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в целях обеспечения общественной безопасности и поддержания правопорядка в новогодние праздники, с 29 декабря 2025 года по 8 января 2026-го, сотрудники органов внутренних дел переведены на усиленный режим несения службы со степенью боевой готовности «Повышенная».

В ходе несения службы милиционеры проводят комплекс профилактических и оперативных мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений, а также на обеспечение безопасности граждан.

По решениям судов за различные административные правонарушения в спецприемник службы общественной безопасности столичного ГУВД за указанный период водворено свыше 120 человек. Содержание правонарушителей в условиях изоляции от общества является одной из действенных мер профилактики и способствует предупреждению повторных случаев.