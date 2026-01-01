Национальный институт стратегических инициатив возглавил Шумкарбек Адилбек уулу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Кыргызстана.
Уточняется, что ранее Шумкарбек Адилбек уулу занимал должность заместителя директора НИСИ.
Напомним, Садыр Жапаров освободил министра юстиции Аяза Баетова от полномочий главы института, оставив его в статусе заместителя председателя кабмина для продолжения работы по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственного управления.
Национальный институт стратегических инициатив — это учреждение при президенте, созданное для обеспечения властей страны научно-исследовательской, экспертно-аналитической и регулярной аналитикой ситуации в стране и положения КР в мире, а также подготовки перспективных инициатив для формирования государственной политики в различных сферах.