Общество

Национальный институт стратегических инициатив возглавил Шумкарбек Адилбек уулу

Национальный институт стратегических инициатив возглавил Шумкарбек Адилбек уулу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Кыргызстана.

из архива
Фото из архива. Национальный институт стратегических инициатив возглавил Шумкарбек Адилбек уулу

Уточняется, что ранее Шумкарбек Адилбек уулу занимал должность заместителя директора НИСИ.

Напомним, Садыр Жапаров освободил министра юстиции Аяза Баетова от полномочий главы института, оставив его в статусе заместителя председателя кабмина для продолжения работы по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственного управления.

Национальный институт стратегических инициатив — это учреждение при президенте, созданное для обеспечения властей страны научно-исследовательской, экспертно-аналитической и регулярной аналитикой ситуации в стране и положения КР в мире, а также подготовки перспективных инициатив для формирования государственной политики в различных сферах.
