Кабмин снова на полгода запретил ввоз электронных сигарет в Кыргызстан

Кабинет министров ввел временный запрет на ввоз электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей на территорию Кыргызстана. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, срок ограничения составит шесть месяцев. Под запрет подпадают электронные сигареты и системы доставки никотина с жидкостью в одном корпусе, а также никотинсодержащие жидкости в картриджах, резервуарах и других контейнерах, классифицируемые по коду ТН ВЭД ЕАЭС 2404 12 000 0.

Решение принято в целях реализации закона о защите здоровья граждан от последствий употребления табака и никотина, а также воздействия табачного дыма и аэрозолей.

Министерству экономики и коммерции поручено уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета. МИД проинформирует Исполком СНГ.

Таможенной службе и Пограничной службе ГКНБ поручено принять меры по недопущению незаконного ввоза запрещенной продукции.

Одновременно признано утратившим силу постановление кабмина от 2 июля 2025 года, которым ранее уже вводился аналогичный запрет.

Документ вступает в силу через 15 дней.