Кандидат на пост министра науки рассмотрит отмену штрафов студентам за пропуски

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании рассмотрели вопрос назначения Гульзат Исаматовой на пост министра науки, высшего образования и инноваций.

Дастан Бекешев попросил и. о. министра отменить практику финансового наказания в случае пропуска занятий студентами.

«Должно быть только академическое наказание. Как мы собираемся повышать образованность студентов, если мы просто сдираем с них деньги? Я прошу вас прекратить эту практику во всех университетах. Сейчас везде эта практика — лишь бы содрать деньги. Университеты забыли свою основную цель — давать образование», — сказал нардеп.

Гульзат Исаматова согласилась с тем, что студенты должны отрабатывать свои пропуски, а не платить за них. Она пообещала, что будет создана комиссия, которая рассмотрит данный вопрос.

Ранее сообщалось, что Гульзат Исаматова занимала должность проректора по международным связям и инвестициям БГУ имени Кусеина Карасаева. Президент Садыр Жапаров назначил ее и. о. министра науки, высшего образования и инноваций 24 декабря.

Предыдущий министр Бактияр Орозов освобожден от должности из-за нарушения этики. Нетрезвого чиновника остановили инспекторы УОБДД в селе Кой-Таш.