Мошенники рассылают смс от имени президента КР об опросах с выплатой денег

В социальных сетях и мессенджерах распространяются ложные сообщения и ссылки о якобы проводимых от имени президента Садыра Жапарова опросах с выплатой денежных средств. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

По его словам, глава государства никогда не занимается подобной рассылкой и не раздает деньги через сомнительные интернет-акции.

«Это чистой воды мошенничество. Убедительно призываем всех граждан быть крайне бдительными: не открывайте незнакомые ссылки, не передавайте мошенникам свои личные данные, номера карт или телефонов и не верьте в несуществующие выплаты от имени государства. Пожалуйста, предупредите родных и друзей об этой схеме обмана. Доверяйте только официальным заявлениям. По данному факту правоохранительные органы ведут соответствующую работу», — добавил Аскат Алагозов.