Общество

Минздрав поручил до конца года решить вопрос дефицита жизненно важных лекарств

Министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов встретился с представителями частного фармацевтического сектора по вопросам бесперебойного обеспечения лекарствами из перечня жизненно необходимых. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото Минздрава

По ее данным, Минздрав в краткосрочной перспективе ставит целью оперативно закрыть нехватку ряда препаратов, из-за которой пациенты вынуждены покупать лекарства за границей. Для этого создана спецкомиссия, которая до 31 декабря должна представить конкретные предложения. 

Минздрав также намерен усилить работу госпредприятия «Кыргызфармация» — оптимизировать закупки и проработать вопрос дополнительного финансирования. При этом министерство отмечает, что зависимость рынка от импорта — около 95 процентов — делает систему уязвимой. В этой связи государство будет поддерживать локализацию фармпроизводства через кредитные инструменты.

Отдельно министр Каныбек Досмамбетов остановился на закупках для онкологических пациентов. Он привел пример приобретения «Кыргызфармацией» дорогостоящего препарата «Китруда» на 80 миллионов сомов без необходимых документов. Закупленного объема, по оценке Минздрава, хватит лишь на лечение около шести пациентов с четвертой стадией рака. Досмамбетов назвал такой подход неэффективным использованием бюджета.

Министр подчеркнул недопустимость манипулирования закупками, давления на врачей и продвижения препаратов в обход клинических показаний. По его словам, любые нарушения в сфере лекарственного обеспечения будут получать строгую правовую оценку.

До конца января Минздрав поручил завершить внедрение системы прослеживаемости лекарств — она позволит контролировать путь препарата от закупки до пациента, видеть реальные остатки и прогнозировать потребности. Также планируется создание базы недобросовестных поставщиков, которым могут запретить дальнейшее участие в госзакупках.

Интересы государства и пациента — приоритет. В этой сфере не может быть частных интересов

Каныбек Досмамбетов.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу над предложениями, которые обеспечат доступность жизненно важных лекарств и повысят прозрачность рынка.
