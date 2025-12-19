Работники Кадамжайского комбината просят сохранить спецадминистратора

Коллектив и ветераны ОАО «Кадамжайский сурьмяный комбинат» выступили с обращением к президенту Кыргызской Республики, выразив поддержку политическому, социальному и экономическому курсу, проводимому главой государства и правительством.

В обращении отмечается, что Кадамжайский сурьмяный комбинат является одним из старейших предприятий горно-металлургической отрасли страны и на протяжении 89 лет вносил значительный вклад в экономику Кыргызстана, выпуская продукцию, востребованную на мировом рынке.

После прекращения деятельности казахстанского инвестора предприятие было признано банкротом, что привело к тяжелым последствиям: задолженностям по заработной плате и выплатам пенсионерам, простою производственных мощностей и ухудшению состояния инфраструктуры.

Коллектив напомнил, что в ноябре 2020 года специальным администратором был назначен Шерали Османов, под руководством которого процедура банкротства была переведена с ликвидации на реструктуризацию. Это позволило частично возобновить производство, начать выплаты задолженностей по зарплате и регрессным выплатам пенсионерам, а также сохранить основное имущество предприятия.

Отдельно подчеркивается, что в период банкротства было возвращено ранее отчужденное имущество комбината, включая здание администрации и парк управления. По словам работников, завод сегодня полностью готов к запуску и способен выполнять производственные задачи.

В коллективе выразили обеспокоенность возможным снятием Шерали Османова с должности на завершающем этапе восстановления предприятия, отметив, что это может поставить под угрозу достигнутые результаты.

Авторы обращения просят сохранить действующего специального администратора до полного завершения всех процессов и заявляют о готовности продолжать работу с полной отдачей ради стабильной деятельности комбината.