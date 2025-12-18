19:08
USD 87.45
EUR 102.60
RUB 1.09
Общество

Уволенному за пьяное вождение министру науки устроили проводы

Коллектив Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана устроил Бактияру Орозову проводы. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, сотрудники поблагодарили Орозова за вклад в работу министерства и в знак уважения надели на него ак калпак и чепкен.

Напомним, Бактияра Орозова в ночь на 15 декабря в селе Кой-Таш задержали работники УОБДД Чуйской области по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Ранее стало известно, что президент подписал указ об увольнении Бактияра Орозова за нарушение этики.

Министром науки, высшего образования и инноваций Бактияр Орозов был назначен в мае этого года. До этого он занимал должности первого заместителя министра образования и науки КР и замминистра юстиции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355122/
просмотров: 476
Версия для печати
Материалы по теме
И. о. главы Министерства здравоохранения КР представили коллективу
Главы МИД КР и КНР подчеркнули активизацию сотрудничества между двумя странами
Обстановка стабильная — Минсельхоз о производстве сельхозпродукции в КР
И. о. министра обороны рассказал, почему был отстранен от предыдущей должности
Дети умирают, а ты сидишь в кабинете! Садыр Жапаров отчитал главу Минздрава
Объединить дома культуры и библиотеки в селах. Программа и. о. министра культуры
Их должны наказывать. И. о. министра культуры о работе независимых СМИ
Кандидат на пост министра культуры не имеет опыта работы в этой сфере
Пожар в НИИХСиТО. Большая часть оборудования не пострадала
Он не имел права предавать президента. Депутат об Алымкадыре Бейшеналиеве
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются снег и&nbsp;заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 декабря В Бишкеке ночью ожидаются снег и заморозки. Прогноз погоды на 15-17 декабря
В&nbsp;Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе
ОРВИ и&nbsp;грипп. Более 500 школ в&nbsp;Кыргызстане перевели на&nbsp;онлайн-обучение ОРВИ и грипп. Более 500 школ в Кыргызстане перевели на онлайн-обучение
В&nbsp;Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в&nbsp;жилмассив &laquo;Киргизия-1&raquo; В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в жилмассив «Киргизия-1»
Бизнес
Квартира в&nbsp;Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает &laquo;Марафон призов&raquo; Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»
Госбанк развития&nbsp;КР финансирует энергосектор страны Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
Летите в&nbsp;отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15&nbsp;процентов на&nbsp;туристическую страховку Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
18 декабря, четверг
19:03
Кара-Жыгач дымит. Выбросы от кирпичного завода доходят до Бишкека Кара-Жыгач дымит. Выбросы от кирпичного завода доходят...
18:46
Уволенному за пьяное вождение министру науки устроили проводы
18:27
Эдиль Байсалов провел переговоры с послом Украины: что обсудили
18:25
На Камчатке вырастет стоимость патента на трудовую деятельность для мигрантов
18:04
В общественных местах Чуйской области запретили использование пиротехники