Уволенному за пьяное вождение министру науки устроили проводы

Коллектив Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана устроил Бактияру Орозову проводы. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, сотрудники поблагодарили Орозова за вклад в работу министерства и в знак уважения надели на него ак калпак и чепкен.

Напомним, Бактияра Орозова в ночь на 15 декабря в селе Кой-Таш задержали работники УОБДД Чуйской области по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Ранее стало известно, что президент подписал указ об увольнении Бактияра Орозова за нарушение этики.

Министром науки, высшего образования и инноваций Бактияр Орозов был назначен в мае этого года. До этого он занимал должности первого заместителя министра образования и науки КР и замминистра юстиции.