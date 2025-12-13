10:12
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Общество

Old Bishkek: вместо тени и сосен — кусты. Горожане критикуют благоустройство

В Бишкеке продолжаются споры вокруг скандального проекта Old Bishkek в центре столицы. Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев публично раскритиковал реализацию проекта и потребовал сделать пространство действительно удобным и полезным для горожан.

Проект, владельцем которого является экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев, ранее презентовался как амбициозный. Сначала заявлялось, что территория будет напоминать Таймс-сквер, позже — что она станет «почти как в Монте-Карло». Однако, как отмечают жители столицы, результат пока далек от этих обещаний.

На месте прежних крупных сосен, создававших тень и комфорт в жаркое время года, появились небольшие кустарники, часть из которых высажена в горшках. Вместо озелененной тенистой зоны — открытая лужайка, не защищающая от солнца. Бишкекчане выражают сомнения, что такое благоустройство можно назвать ориентированным на людей.

В социальных сетях горожане задаются вопросом, почему в центре города, где особенно остро ощущается дефицит тени и зелени, вырубаются взрослые деревья, а взамен высаживаются декоративные кусты. Многие отмечают, что пространство стало менее комфортным для прогулок, особенно в летний период.

Ранее Камчыбек Ташиев подчеркивал, что подобные проекты должны реализовываться в интересах жителей, а не исходя из субъективного видения застройщиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354481/
просмотров: 490
Версия для печати
Материалы по теме
После очистки русла рек в Бишкеке вывезли 107 тысяч тонн мусора
Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и расширить проспект Чуй
Нариман Тюлеев рассказал, когда завершат Old Bishkek. Нужно немного потерпеть
Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж
Визит Камчыбека Ташиева на стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в соцсетях
Ташиев потребовал демонтировать конструкции у ЦУМа, сужающие проезжую часть
В Бишкеке проспект Чуй так и не открыли: сроки вновь сорваны
Проспект Чуй так и не открыли. Обещания Наримана Тюлеева снова не выполнены
На стройке Old Bishkek начался второй этап укладки асфальта
В городе Ош на месте старого центрального базара построят новый парк
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Минздрав КР&nbsp;приостановил деятельность 263 частных клиник из-за грубых нарушений Минздрав КР приостановил деятельность 263 частных клиник из-за грубых нарушений
Какие улицы в&nbsp;Бишкеке хотят переименовать. Список Какие улицы в Бишкеке хотят переименовать. Список
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
13 декабря, суббота
10:00
«Коварная овца» и душа из лоскутов: уникальная выставка кукол в Бишкеке «Коварная овца» и душа из лоскутов: уникальная выставка...
09:35
Old Bishkek: вместо тени и сосен — кусты. Горожане критикуют благоустройство
09:30
Кабмин отменил ряд устаревших решений по зарплате и трудовым книжкам
09:10
Президент освободил от должности посла Кыргызстана в Италии Таалая Базарбаева
09:02
Температурные рекорды. Самым холодным 13 декабря в Бишкеке было в 1944 году
12 декабря, пятница
23:40
В Китае прошли испытания гексакоптера AR-E800 весом 800 килограммов
23:20
The Washington Post подсчитала миллиардеров в нынешней администрации Трампа
23:05
Четвертый фильм франшизы «Доспехи Бога» с Джеки Чаном снимут в Казахстане
22:43
Reddit подал в суд на Австралию из-за запрета соцсетей для детей