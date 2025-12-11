США собираются проверять соцсети у туристов из стран-союзниц

Соединенные Штаты собираются проверять соцсети у туристов из стран-союзниц, пишет ВВС News.

Это требование, по задумке авторов документа, будет предъявляться гражданам тех государств, которые могут приезжать в США, заполнив онлайн простую форму-запрос ESTA (Electronic System for Travel Authorization) и получив положительный ответ.

Это 42 страны: почти вся Европа, включая Великобританию, а также Австралия, Бруней, Чили, Израиль, Япония, Новая Зеландия, Катар, Сингапур, Южная Корея и Тайвань.

В документе говорится просто, без разъяснений, что при подаче заявки по ESTA иностранец должен будет «предъявить свои соцсети за последние пять лет».