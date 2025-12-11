20:32
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.11
Общество

США собираются проверять соцсети у туристов из стран-союзниц

Соединенные Штаты собираются проверять соцсети у туристов из стран-союзниц, пишет ВВС News.

Это требование, по задумке авторов документа, будет предъявляться гражданам тех государств, которые могут приезжать в США, заполнив онлайн простую форму-запрос ESTA (Electronic System for Travel Authorization) и получив положительный ответ.

Это 42 страны: почти вся Европа, включая Великобританию, а также Австралия, Бруней, Чили, Израиль, Япония, Новая Зеландия, Катар, Сингапур, Южная Корея и Тайвань.

В документе говорится просто, без разъяснений, что при подаче заявки по ESTA иностранец должен будет «предъявить свои соцсети за последние пять лет».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354274/
просмотров: 65
Версия для печати
Материалы по теме
Границы буферной зоны горы Сулайман-Тоо в Оше хотят изменить и облагородить
Для иностранцев. В России появится мобильное приложение Visit Russia
С начала года Кыргызстан посетили почти 2 миллиона туристов из Узбекистана
Автобус с туристами перевернулся недалеко от Ниагарского водопада: есть погибшие
МИД держит на контроле ситуацию с ДТП, где, возможно, пострадали туристы из КР
Более 1,5 миллиона граждан Узбекистана посетили Кыргызстан с начала 2025 года
Для туристических групп из КНР могут ввести безвизовый режим в Кыргызстан
В Казахстане туристов будут считать по-новому: с помощью мобильных данных
США вводят новый визовый сбор для туристов и наемных рабочих в размере $250
Шторм. Во Вьетнаме при крушении судна во время экскурсии погибли 38 туристов
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Время пребывания мигрантов в&nbsp;РФ предлагают ограничить сроком трудового договора Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
Визит Камчыбека Ташиева на&nbsp;стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в&nbsp;соцсетях Визит Камчыбека Ташиева на стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в соцсетях
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
11 декабря, четверг
20:27
США собираются проверять соцсети у туристов из стран-союзниц США собираются проверять соцсети у туристов из стран-со...
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:40
Чемпионат мира по боксу. Два кыргызстанца вышли в полуфинал
19:23
Ученые создали 3D-карту всех зданий на планете, а их около 2,8 миллиарда
19:17
Скандал в театре «Манас». Директор временно отстранен от должности