15:25
Общество

Выход Кыргызстана из «черного списка» ЕС и III категория аэропорта «Манас»

Фото 24.kg. Директор инфраструктуры и регионального развития ОАО «Международный аэропорт «Манас» Алтынбек Мамбетов

Директор инфраструктуры и регионального развития ОАО «Международный аэропорт «Манас» Алтынбек Мамбетов рассказал о выходе кыргызстанской авиации из «черного списка» Европейского союза. В ходе встречи с журналистами он также поделился хорошей новостью о ближайшем присвоении главной воздушной гавани страны III категории.

Выход из черного списка ЕС: авиация Кыргызстана ждет решения в 2026 году

«Мы уже проделали большую работу. У нас построено по республике 11 аэропортов, все они действующие. В марте 2025 года началась реконструкция взлетной полосы, ее уже завершили, осталось установить светосигнальное оборудование», — отметил Алтынбек Мамбетов.

Он подчеркнул, что немаловажную роль в работе по выходу нашей авиации из черного списка играет расширение площади и усовершенствование главной воздушной гавани страны. Планируется полностью поменять оборудование на более современное и улучшить инфраструктуру для людей с инвалидностью.

Он добавил, что в ближайшее время аэропорт «Манас» получит третью категорию.

Справка 24.kg

Аэропорт III категории означает аэропорт с определенным объемом пассажиропотока (от 4 до 7 миллионов) или аэропорт с определенным классом технического оснащения для посадки в условиях плохой видимости. В первом случае это указывает на средний по размеру аэропорт, во втором — на аэропорт, способный обслуживать полеты при ограниченной видимости.

Напомним, в декабре пройдет последний аудит комиссии, а в середине 2026 года ожидается крупное совещание в Европе, где и примут решение по вопросу выхода авиации Кыргызстана из «черного списка».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353572/
просмотров: 436
Версия для печати
