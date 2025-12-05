12:15
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Общество

Специалисты и эксперты создали единую карту тюркских государств

Создана единая карта тюркских государств. Об этом журналистам сообщил заместитель директора Государственной картографо-геодезической службы Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии Кыргызстана Нарынбек Исабеков.

По его словам, карта будет представлена ​​на втором совещании руководителей картографических учреждений Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Напомним, год назад в Анкаре впервые собрались руководители картографических учреждений стран организации. По результатам совещания решено создать единую карту тюркского мира. Тогда же на заседании присутствовали эксперты компании MipMap Technologies (Нидерланды), специализирующейся на электронной 3D-картографии.

Планировалось, что единая карта тюркского мира будет не только географической картой — в нее интегрирована полноценная GIS-система (географическая информационная система — ГИС). Посредством этой компьютерной технологии пространственного анализа с визуализацией можно будет отследить не только рельеф местности, но и места залежей полезных ископаемых, инфраструктуру транспорта и логистики, расположение государственных и военных объектов, а также стратегически важных предприятий. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353491/
просмотров: 455
Версия для печати
Материалы по теме
Сайт Организации тюркских государств стал доступен на языках стран-участниц
Генсек ОТГ приветствовал решение об учреждении Всемирного дня тюркских языков
Президент ратифицировал Соглашение о создании механизма гражданской защиты ОТГ
Турция упростила трудоустройство для граждан тюркских стран
Эрдоган подарил лидерам тюркских стран книгу Айтматова на общем алфавите
Ильхам Алиев предложил странам ОТГ провести в 2026 году военные учения
По итогам саммита ОТГ подписан ряд многосторонних документов
Президент Садыр Жапаров подвел итоги председательства Кыргызстана в ОТГ
Над популяризацией общей истории работают Кыргызстан, Казахстан и Россия
Обоснованную, неконфликтную оценку исторического прошлого обсудили на Алтае
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
В&nbsp;Москве запретили объявления о&nbsp;найме только граждан Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана В Москве запретили объявления о найме только граждан Кыргызстана и Узбекистана
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
5 декабря, пятница
11:47
Рекордное число богатых американцев намерено покинуть США после выборов Рекордное число богатых американцев намерено покинуть С...
11:30
В Бишкеке 40-этажные дома от ГИК будут сейсмостойкими, заверяют чиновники
11:21
Специалисты и эксперты создали единую карту тюркских государств
11:20
ГИК о том, как очередники на госипотеку в Бишкеке могут получить жилье быстрее
11:11
Кабмин утвердил требования к безопасности и качеству систем ИИ