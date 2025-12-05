Специалисты и эксперты создали единую карту тюркских государств

Создана единая карта тюркских государств. Об этом журналистам сообщил заместитель директора Государственной картографо-геодезической службы Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии Кыргызстана Нарынбек Исабеков.

По его словам, карта будет представлена ​​на втором совещании руководителей картографических учреждений Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

Фото иллюстративное

Напомним, год назад в Анкаре впервые собрались руководители картографических учреждений стран организации. По результатам совещания решено создать единую карту тюркского мира. Тогда же на заседании присутствовали эксперты компании MipMap Technologies (Нидерланды), специализирующейся на электронной 3D-картографии.

Планировалось, что единая карта тюркского мира будет не только географической картой — в нее интегрирована полноценная GIS-система (географическая информационная система — ГИС). Посредством этой компьютерной технологии пространственного анализа с визуализацией можно будет отследить не только рельеф местности, но и места залежей полезных ископаемых, инфраструктуру транспорта и логистики, расположение государственных и военных объектов, а также стратегически важных предприятий.