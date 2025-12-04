19:01
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минстроя

Фото 24.kg. снимок экрана из видео

Министерство транспорта и коммуникаций КР дало разъяснение после видеообращения жителей Сокулукского района, которые выразили обеспокоенность ситуацией на дороге Бишкек — Кара-Балта.

Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Они просят власти о помощи

В ведомстве сообщили, что работы по реконструкции автодороги Бишкек—Кара-Балта протяженностью 52,5 километра завершены в 2022 году, а гарантийный срок истек в 2024-м.

Согласно проекту, помимо асфальтирования, на участке установили дорожные знаки и освещение, обустроили парковочные места, автобусные остановки и тротуары. В целях безопасности пешеходов отремонтировали семь подземных переходов и построили шесть новых. Напротив школы, № 2 установлены светофор и необходимые дорожные знаки.

«Министерство создало специальную комиссию с участием представителей уполномоченных ведомств для изучения обращения граждан. Она выедет на место, проведет мониторинг ситуации и примет соответствующие решения. Результаты проверки сообщим общественности позже», — говорится в сообщении.
