Общество

Омбудсмен КР призывает правоохранительные органы соблюдать права граждан

Омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева призывает правоохранительные органы соблюдать конституционные права граждан.

По данным пресс-службы института акыйкатчи, граждане имеют право обращаться в органы государственной власти и получать обоснованный ответ в установленный законом срок. В свою очередь правоохранительные органы должны уведомлять граждан о принятом решении по итогам рассмотрения их заявления.

К уполномоченному представителю акыйкатчи по Иссык-Кульской области обратилась 20-летняя жительница села Темировка М.Н. с жалобой на бездействие следователей Иссык-Кульского РОВД.

По словам заявительницы, ее муж 24-летний А.С. восемь месяцев проработал электромонтером в иссык-кульском филиале ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

20 мая 2025 года, в день трагедии, А.С. не должен был выходить на работу, его попросили выйти на замену. В составе бригады Григорьевского УЭС он выехал в село Семеновка для устранения последствий сильного ветра на линии. При завершении восстановительных работ, когда А.С. хотел спуститься с опоры, произошло замыкание через электролинию, принадлежащую центру отдыха. По словам заявительницы, охранник центра отдыха, не согласовав с РЭС, включил рубильник.

Электромонтер получил удар током и скончался на месте, медики констатировали смерть. В июле вышло заключение судебно-медицинской экспертизы, где указано, что смерть наступила от острого нарушения работы сердца вследствие электротравмы.

У погибшего остались жена и дочка, которой еще нет и годика.

«Моя дочка в свои 20 лет осталась вдовой, родители зятя потеряли младшего сына, а моя внучка теперь будет расти без отца. Мы ищем справедливости и хотим, чтобы виновные понесли наказание», — говорит мать заявительницы.

Женщина отметила, что НЭСК выплатила семье умершего единовременную компенсацию и назначила пособие дочке до наступления ее совершеннолетия.

Семья хочет привлечь к ответственности центр отдыха.

Женщина в своем заявлении указывала, что следователь Иссык-Кульского РОВД не принимает меры и не сообщает им о ходе следствия. Оказалось, что он еще 27 июля вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но об этом не сказал семье погибшего.

Институт оказал правовую консультацию жительнице села Темировка М.Н. и направил письмо в УВД Иссык-Кульской области с предложением провести полную и всестороннюю проверку доводов заявительницы и служебное расследование для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушение Уголовно-процессуального кодекса.

Прокуратура Иссык-Кульского района отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела как необоснованное и направила материалы на дополнительную проверку. В настоящее время расследование продолжается.
