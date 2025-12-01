09:33
Общество

В Бишкеке построят новый мост через водоканал имени Чокана Валиханова

В столице построят новый мост через водоканал имени Чокана Валиханова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, подписан меморандум с компанией «Бай-Таш Групп» о строительстве нового моста через технический канал «Бишкектеплосети» имени Чокана Валиханова, известный как «тещин язык».

Отмечается, что этот участок долгие годы оставался проблемным: узкий проезд, низкая пропускная способность и отсутствие удобных тротуаров создавали трудности для жителей близлежащих районов и водителей. Новый мост должен улучшить транспортную связанность соседних жилмассивов.

Строительство стартует в 2025 году. Проект предусматривает шесть полос движения, длину сооружения около 90 метров и тротуары шириной по 3 метра с каждой стороны. Завершение работ и ввод моста в эксплуатацию запланированы на июнь 2026-го.

Финансирование проекта обеспечит муниципалитет.  
