Государственный секретарь Кыргызской Республики Марат Иманкулов принял участие в премьере мюзикла, поставленного по мотивам повести Чингиза Айтматова «Джамиля» в городе Алматы (Республика Казахстан).

Государственный советник Казахстана Ерлан Тынымбайулы Карин в своем официальном обращении отметил, что культурное сотрудничество двух государств и впредь будет укрепляться.

В свою очередь, Марат Иманкулов особо подчеркнул, что творчество Чингиза Айтматова играет исключительную роль в укреплении духовной связи кыргызского и казахского народов, и сообщил, что в Кыргызстане 2028 год будет объявлен Годом Чингиза Айтматова.

Он также отметил, что постановка мюзикла «Джамиля» в Алматы является еще одним символом культурного единства двух братских народов и выразил благодарность кыргызской творческой группе и казахстанским организаторам.

Мюзикл был подготовлен и представлен казахским зрителям творческим коллективом Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.