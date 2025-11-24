В России выпустили перечень нецензурной брани

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выпустили словарь. Об этом пишет Meduza.

По ее данным, в нем содержится перечень из 14 корней (раньше было только четыре), слова с которыми относятся к нецензурной брани.

«Это позволяет четко определить, какие слова могут считаться нецензурными, и использовать эти сведения в правоприменительной практике. К нецензурным словам и выражениям относятся четыре общеизвестных слова, начинающихся на «х», «п», «е», «б», а также образованные от них слова и выражения», — говорится в сообщении.

Всего в словаре толкуются 45 тысяч слов. Его составители указывают, что «некоторые словарные дефиниции согласовывались с правовым управлением РПЦ, а их подготовка велась под контролем Минюста». По словам составителей, словарь направлен на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.