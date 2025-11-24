19:59
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.11
Общество

В России выпустили перечень нецензурной брани

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выпустили словарь. Об этом пишет Meduza.

По ее данным, в нем содержится перечень из 14 корней (раньше было только четыре), слова с которыми относятся к нецензурной брани.

«Это позволяет четко определить, какие слова могут считаться нецензурными, и использовать эти сведения в правоприменительной практике. К нецензурным словам и выражениям относятся четыре общеизвестных слова, начинающихся на «х», «п», «е», «б», а также образованные от них слова и выражения», — говорится в сообщении.

Всего в словаре толкуются 45 тысяч слов. Его составители указывают, что «некоторые словарные дефиниции согласовывались с правовым управлением РПЦ, а их подготовка велась под контролем Минюста». По словам составителей, словарь направлен на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352093/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Введен временный запрет на сбор и использование отдельных видов растений
Парковаться на улице Токтогула нельзя. В мэрии Бишкека объяснили почему
Запрет на транзит российского газа через Евросоюз в другие страны утвержден
Теперь под запретом и лошади: Кыргызстан ужесточил правила вывоза скота
Запрет на ношение никабов. В Ошской области провели рейд и оштрафовали 28 женщин
В Италии хотят ввести полный запрет на ношение паранджи и никаба
Запретить китайским авиакомпаниям пролетать над Россией требует Белый дом
Запрет передачи третьим лицам банковской карты пропишут в клиентском договоре
В Душанбе местные власти запретили самокаты и скутеры до 2030 года
Трамп убедил Биньямина Нетаньяху согласиться на сделку с ХАМАС нецензурно
Популярные новости
Три вуза из&nbsp;Кыргызстана вошли в&nbsp;мировой рейтинг устойчивого развития Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
Меньше, чем у&nbsp;дворника. Учителя школ Бишкека делятся в&nbsp;соцсетях своей зарплатой Меньше, чем у дворника. Учителя школ Бишкека делятся в соцсетях своей зарплатой
Рост ОРВИ. Когда в&nbsp;школах Кыргызстана могут ввести карантин Рост ОРВИ. Когда в школах Кыргызстана могут ввести карантин
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Бизнес
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
24 ноября, понедельник
19:40
В России выпустили перечень нецензурной брани В России выпустили перечень нецензурной брани
19:23
Часы утонувшего на «Титанике» магната продали на аукционе за рекордную сумму
19:04
Департамент эффективности работы правительства США расформировали раньше срока
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 24 ноября. Что показывают датчики
18:11
Выборы в ЖК. Школы, на базе которых открыты УИК, 1 декабря перейдут на онлайн