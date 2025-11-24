Только 19 процентов детей мигрантов поступили в российские школы в 2025 году

По данным федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, лишь каждый пятый ребенок из семей мигрантов успешно зачислен в российские образовательные учреждения. Около 81 процента детей не смогли выполнить новые требования, введенные с апреля 2025 года, об этом сообщает РБК. Основными причинами стали недостаточное знание русского языка и ошибки родителей при оформлении документов.

С 1 апреля 2025 года все дети-иностранцы при поступлении в школы обязаны проходить тестирование по русскому языку. Одновременно с этим вступило в силу требование о дактилоскопической регистрации детей с 6-летнего возраста. Родители должны предоставить полный пакет документов, подтверждающих законность пребывания семьи в России, включая вид на жительство, разрешение на временное проживание или действующую визу.