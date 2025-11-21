Почему «выстрелили» посты Алмазбека Атамбаева

Сейчас, когда страсти вокруг двух постов Атамбаева улеглись, можно спокойно проанализировать, почему они вызвали такой резонанс. Аналитический отдел 24.kg обратился к известному российскому специалисту по политическим коммуникациям за комментарием и профессиональным разбором текстов бывшего президента. Начнем с небольшого preview.

— Алмазбек Атамбаев никогда не был всеобщим любимцем, особенно в конце своего правления. Последние социологические опросы тоже это подтверждают. И вдруг его тексты так «выстрелили». Почему? Социология врет?

— Нет, не врет. Просто оба текста Атамбаева прекрасно структурированы. Они представляют из себя классический пример использования разных медийных манипулятивных техник. Хоть в учебники для студентов, изучающих PR, размещай.

— Хотите сказать, что только благодаря текстам, пусть и профессионально, с точки зрения пропаганды, написанных, он получил такой эффект?

— Нельзя недооценивать слово и эффективный пиар. Атамбаев всегда владел им мастерски. Не сам, конечно, но я знаю моих коллег, кто на него работал. Кто сейчас сотрудничает с вашим бывшим президентом, сказать не могу, не знаю, но уверен, что текст писал профи. Или, по крайней мере, экспертировал. Такие тексты — для эмоциональной реакции. То есть целью является воздействие. Вы прочитали, вас профессионально «раскрутили» на эмоции и тем самым снизили вашу способность рационально, критически мыслить.

— Получается, любой политик может сделать грамотный пост и сразу получит политические очки?

— Ну к чему так упрощать? В случае Атамбаева сошлись сразу несколько факторов. Но мы же говорим о медиатехнологиях, пропаганде и риторических приемах — специальных, направленных на достижение определенной цели. Да, они играют огромную роль. Вспомните известный афоризм Алишера Навои: «Словами можно смерть предотвратить, словами можно мертвых оживить».

Эмоционализация и драматизация

Апелляция к «народу», чувствам общества, которые гиперболизированы и в текстах представлены с употреблением сильных метафор. Например: «люди еле сводят концы с концами», «живут в страхе», «царство лжи» и тому подобное.

Интенсификация негативных образов или нагнетание негативного восприятия. Этот прием можно проиллюстрировать такими фразами из атамбаевских текстов: «уродливая реальность», «мафиозная система», «полный крах».

Наконец, еще один прием, часто используемый политиками, когда есть задача «опустить» политического конкурента: он называется моральной поляризацией. То есть тексты построены таким образом, что «я» — в нашем случае это автор поста Алмазбек Атамбаев — представлен как честный и созидательный, а «он», то есть Садыр Жапаров, как разрушитель.

Эмоционализация и драматизация — характерные особенности всех письменных текстов и устных выступлений Алмазбека Атамбаева, которые появлялись в публичном пространстве. Последние его посты — не исключение. Они построены с упором на сильные эмоции, такие как обида, возмущение, сочувствие народу, страх перед будущим. Для того, чтобы тексты оставляли нужное «послевкусие», Атамбаев использует профессиональные приемы.

Все эти приемы медиатехнологи используют для своих заказчиков, чтобы максимально снизить критическое восприятие аудитории и заставить читателя, слушателя, пользователя принять сторону того, от чьего имени распространяется сообщение.

То есть вы, прочитав такой текст, думаете не головой, а на эмоциональном уровне: «А ведь он прав».

Ваш мозг фактически отключается, вы не оцениваете факты, вам не нужны доказательства, вы напрямую попадаете в «прекрасный мир» того, кто на этой «дудочке играет».

Демонизация и я — спаситель

Еще один прием, часто встречающийся в текстах Атамбаева — это создание образа врага или персонализации всех проблем страны. Садыр Жапаров обвиняется Атамбаевым буквально во всем: в коррупции, авторитаризме, экономическом провале, репрессиях, энергетическом кризисе. Упор здесь делается на связь с «негативно окрашенными фигурами», такими как Бакиев, Ширшов, «родня». Такой прием упрощает сложные процессы, переводя их в понятную для массовой аудитории форму «кто виноват». Это позволяет быстро конструировать образ политического оппонента как источника большинства негативных явлений.

Самое интересное, что, даже если, например, всех, кто хоть как-то ассоциируется с Бакиевым убрать из окружения Жапарова — пересажать, расстрелять, Ширшову закрыть въезд в Кыргызстан, всю родню президента выслать куда-нибудь на необитаемый остров — в риторике Атамбаева ничего не изменится.

Он придумает других «врагов» и будет использовать другие имена в привязке к первому лицу.

Параллельно с созданием образа врага Атамбаев занимается так называемым ретроспективным идеализированием. В его текстах «красной нитью» проходит мысль о том, что при нем энергетический кризис был решен, свобода слова обеспечена, демократия восстановлена и коррупция побеждена. Иными словами, он, Атамбаев — этакий «спаситель», практически Бэтмэн или Спайдермэн. Его власть — это «золотой век» для Кыргызстана.

Цель такого приема — возвратить доверие аудитории, закрепить восприятие периода своей власти как лучшего в современной истории.

Большая ложь и фреймирование

Алмазбек Атамбаев в своих постах использует разнообразные приемы пропаганды. Например, технику «большая ложь». Она заключается в том, что все обвинения представляются как абсолютные факты, не требующие доказательств: «госдолг вырос на 4 миллиарда», «родня богатеет», «майнинг-фермы — основная причина энергокризиса» и тому подобное. Даже если часть аргументов содержит истину, они поданы категорично и без нюансов, что многократно усиливает эффект.

Также для усиления и закрепления «пройденного материала» Атамбаев использует технику «повторения». То есть обвинения в коррупции, репрессиях, разрушении демократии повторяются в обоих текстах и по каждому тексту по несколько раз, но только с разными формулировками.

Еще одна техника, которой Атамбаев всегда пользовался и пользуется, называется «фреймирование». Как пример, возьмем энергокризис. В постах Атамбаева он подается как результат исключительно майнинга и личных связей власти с представителями «бакиевского» окружения. Абсолютно игнорируются объективные факторы, такие как маловодье, старение оборудования, рост потребления, климатические циклы. «Фреймирование» подводит аудиторию к нужному выводу.

Следующий пропагандистский прием — это прием создания ложного консенсуса.

Апелляция к народу и выстраивание контраста «я с народом, а он — против народа» — это и есть создание ложного консенсуса. А еще употребление формулировок: «народ видит правду», «люди уже открывают глаза», «земляки», «мы больше не будем терпеть», «время правды наступает» и тому подобное. Цель такого приема показать, что большинство поддерживает Атамбаева, он как бы един с народом в отличие от Жапарова.

Метанарратив и другое

А еще есть пророческая риторика, направленная на создание чувства неизбежности смены власти.

В постах Атамбаева помимо вышеперечисленных приемов используется еще техника формирования образа морального героя. Алмазбек Атамбаев подчеркивает «я молчал», «я терпеливо ждал», «я верю в правду». Он как бы над схваткой и выше политических конфликтов. Отсюда и начало второго поста, где он обращается к Садыру Жапарову как старший брат к младшему.

Это любимый инструмент политической пропаганды, который использует и Алмазбек Атамбаев. По тексту он в обещаниях будущего «судного дня», «рано или поздно будет честный суд», «время вранья кончается». Наступает «время правды», которую, конечно, несет народу Атамбаев.

Но главный нарратив обоих текстов бывшего президента, можно сказать, метанарратив — это борьба добра со злом, где добро — это, естественно, он, а зло — это Садыр Жапаров. По тексту Атамбаев строит четкую бинарность, где хорошо — это период его президентства, потому что тогда чиновники были честными, управление — эффективным, СМИ — свободными и, вообще, царила благодать, кругом «текли реки с кисельными берегами». А сейчас сплошная ложь, репрессии, коррупция, криминал, короче, все в черных красках. Таким образом Алмазбек Атамбаев выстраивает так называемую мифологизированную риторическую рамку.

P.S. — Нам ждать еще постов от Атамбаева?

— Непременно. Уверен, что он вдохновился произведенным эффектом и реакцией власти. Вангую, объявится после выборов или прямо в день голосования. По тексту будет тот же набор приемов, только акцент с энергетики сместится в сторону попрания демократических прав и свобод. Будет «работать» над теми, кто не пройдет. Культивировать их обиду и недовольство.